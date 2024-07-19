В Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием нетрезвого автомобилиста и сотрудника дорожно-патрульной службы. Согласно информации, предоставленной объединенной пресс-службой судебных органов города, Кировский районный суд принял решение о заключении под стражу местного жителя Андрея Курникова.

Инцидент произошел в Кировском районе Северной столицы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Курников совершил нападение на инспектора ДПС, который находился в салоне автомобиля нарушителя и оформлял протокол о нарушении правил дорожного движения. Водитель, пытаясь избежать задержания, нанес удар топором по голове полицейского.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. После нападения полицейский и его напарник применили к Курникову специальные средства для его задержания.

На судебном заседании обвиняемый отказался давать показания и комментировать свою позицию относительно признания или непризнания вины. Суд принял решение о заключении Курникова под стражу до 17 сентября 2024 года.

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