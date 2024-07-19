В Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием нетрезвого автомобилиста и сотрудника дорожно-патрульной службы. Согласно информации, предоставленной объединенной пресс-службой судебных органов города, Кировский районный суд принял решение о заключении под стражу местного жителя Андрея Курникова.
Инцидент произошел в Кировском районе Северной столицы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Курников совершил нападение на инспектора ДПС, который находился в салоне автомобиля нарушителя и оформлял протокол о нарушении правил дорожного движения. Водитель, пытаясь избежать задержания, нанес удар топором по голове полицейского.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. После нападения полицейский и его напарник применили к Курникову специальные средства для его задержания.
На судебном заседании обвиняемый отказался давать показания и комментировать свою позицию относительно признания или непризнания вины. Суд принял решение о заключении Курникова под стражу до 17 сентября 2024 года.
Фото:commons.wikimedia.orgFlorstein(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Число жертв в ходе беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75 человек
В Бангладеше продолжаются масштабные протесты против системы квотирования государственных должностей, которые привели к трагическим последствиям. По последним данным, предоставленным медицинскими работниками агентству AFP, число погибших в результате беспорядков достигло 75 человек.
В Молдавии осудили новый законопроект про послов иностранцев
В Молдавии разгорается новый политический скандал, связанный с инициативой властей по изменению закона о дипломатической службе. Оппозиционный деятель Илан Шор выступил с резкой критикой этого предложения.
Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы
Многофункциональный мессенджер Telegram подключил монетизацию дял российских владельцев каналов, которые отныне смогут получать половину от рекламного дохода. Об этом информирует журналист РИА Новости.
Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью
От тревожности можно избавиться с помощью дыхательных практик, а также посредством вспоминания таблицы умножения. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Анна Мухина.