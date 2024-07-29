В нигерийском штате Нигер вспыхнули народные волнения, вызванные ростом стоимости жизни. Об этом информирует местное издание Daily Trust.

Согласно сообщению, молодежь города Суледжа вышла на улицы, чтобы выразить недовольство продолжающимся экономическим кризисом в стране. Издание подкрепляет информацию фотоматериалами с места событий.

Daily Trust отмечает, что участники акции скандировали лозунги, направленные против действующей власти. При этом подчеркивается, что местная администрация и силовые структуры пока не отреагировали на происходящее в штате.

Ранее, 18 июля, глава информационного ведомства Нигерии Мохаммед Идрис заявил о достижении договоренности между правительством и профсоюзами об увеличении минимальной заработной платы до суммы, эквивалентной примерно 43 долларам США. Это соглашение было достигнуто на фоне общенациональной бессрочной забастовки.

Напомним, что в начале июля крупнейшие профсоюзные объединения Нигерии объявили о начале забастовки после неудачных переговоров с федеральным правительством по вопросу минимальной оплаты труда. По данным издания Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов).

В результате масштабной забастовки региональная авиакомпания Ibom Air была вынуждена приостановить все полеты на неопределенный срок.

Фото: commons.wikimedia.orgDFID - Министерство международного развития Великобритании(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)