В связи с наступлением жаркой погоды в Москве усилены меры безопасности на водных объектах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По прогнозам метеорологов, в выходные дни температура воздуха в московском регионе может достигнуть 28-30 градусов Цельсия. Ожидается значительное увеличение числа отдыхающих у водоемов, поэтому спасательные службы переведены на усиленный режим работы.
В настоящее время в столице функционируют 26 спасательных станций, стратегически расположенных с учетом особенностей и популярности водных объектов. Из них 14 находятся на Москве-реке, 2 — на Химкинском водохранилище, и 10 — на других городских водоемах.
Бирюков отметил, что в обычные дни безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы. В жаркий период их численность увеличивается до 130 человек. Под постоянным наблюдением находятся основные водные объекты города.
Спасатели осуществляют пешее патрулирование береговой линии, проводят разъяснительную работу с отдыхающими и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Заместитель мэра призвал горожан к бдительности и соблюдению правил безопасности на воде. Он рекомендовал выбирать для купания только оборудованные пляжи, не заплывать за ограничительные буйки и не оставлять детей без присмотра во время отдыха у воды.
Фото: commons. wikimedia.orgДэйви, дорогой (обсуждение)(Creative Commons Attribution 3.0 Unported.)
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