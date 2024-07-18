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Энтомолог Гриненко назвал жару причиной появления в Москве нового вида ос
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Энтомолог Гриненко назвал жару причиной появления в Москве нового вида ос

В Москве из-за жары появились новые виды ос. Редакция NewsInfo.Ru попросила энтомолога Юрия Гриненко оценить опасность этих насекомых.

По его словам, осы-пелопеи охотятся на пауков, строят свои гнёзда из глины и живут по одиночке. Однако, энтомолог отметил, что данный вид ос, совершенно не опасен для людей. Эти насекомые иммигрировали с юга, так как оттуда идёт тепло.

"Они ищут, где потеплее. Было в Москве холодно — им здесь жить не хотелось. Стало тепло — они пришлю сюда из более южных районов. Они полезны. Они уничтожают крупных личинок, которые живут в почве, личинки, жуков-
носорогов и так далее" — говорит Гриненко рий.

Новый вид ос, по всей видимости укрепится в Московском регионе, так как "идёт общее потепление". Он отмечает, что если "не хватать их и не целовать в губы" то осы никакой опасности не представляют.

Фото: commons. wikimedia.orgДэйв(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)

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