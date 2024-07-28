Представитель оппозиции Илан Шор выразил резкое несогласие с предложением правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) признать послевоенный голод в Молдавии актом геноцида. Свою позицию политик обнародовал через свой канал в мессенджере Telegram.

Ранее глава молдавского парламента Игорь Гросу анонсировал, что правящее большинство рассматривает возможность квалифицировать голод 1946-1947 годов как геноцид. Шор подверг критике это заявление, указав на нереалистичность ожиданий мгновенного благополучия после разрушительной войны. Он охарактеризовал послевоенный голод как трагическую, но преодоленную страницу истории страны, и назвал нынешние спекуляции на эту тему циничными попытками отвлечь внимание от текущих проблем.

Оппозиционер посоветовал спикеру парламента углубиться в изучение послевоенной истории вместо выдвижения провокационных инициатив.

По мнению Шора, действия ПДС направлены на подготовку почвы для принятия закона о сотрудничестве с Россией и официального признания голода 1946-1947 годов геноцидом. Он выразил опасение, что любые контакты с Москвой могут быть расценены как предательство, что особенно затронет гагаузов, получающих помощь для своего региона.

Шор подчеркнул, что правящая партия не предприняла никаких конструктивных шагов для улучшения жизни граждан.

Стоит отметить, что голод в Молдавии 1946-1947 годов унес жизни от 70 до 200 тысяч человек, согласно различным оценкам.

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