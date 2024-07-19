Ведущие авиаперевозчики Китая избежали негативных последствий глобального компьютерного сбоя, произошедшего в пятницу. Об этом сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на информацию от самих авиакомпаний.
Крупнейшие китайские авиалинии, включая Air China, China Southern Airlines и Hainan Airlines, не ощутили на себе влияния масштабной технической неполадки. Это объясняется использованием ими различных операционных систем, отличных от тех, что были затронуты сбоем.
По данным Центрального телевидения Китая, к 16:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) воздушные гавани Пекина — аэропорты "Шоуду" и "Дасин" — функционировали в штатном режиме, осуществляя прием и отправку рейсов без каких-либо нарушений.
Напомним, что в пятницу утром произошел масштабный технический сбой, затронувший устройства на базе операционной системы Windows по всему миру. Проблема коснулась многих телекоммуникационных компаний, банковских учреждений и авиаперевозчиков в различных странах.
Согласно информации издания Verge, причиной столь обширных неполадок стало некорректное обновление программного обеспечения, выпущенное компанией CrowdStrike, специализирующейся на кибербезопасности. Это обновление вызвало отключение компьютеров и серверов от сетевой инфраструктуры, запустив цикл восстановления системы. В результате, многие устройства оказались неспособны осуществить нормальную загрузку и возобновить работу.
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