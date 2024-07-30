Украине, вероятно, грозит поражение в спецоперации, тогда как надежды Владимира Зеленского на получение западных вооружений останутся тщетными. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По мнению Соскина, разрушительный исход событий уже близок. Хотя у Зеленского может быть некий секретный план, за пять лет его правления не было отмечено сколько-нибудь значимых успехов — лишь череда поражений и провалов. Более того, если Вооруженные Силы Украины решат задействовать обещанную Западом военную технику, это приведет лишь к усилению давления со стороны российских войск.

Соскин полагает, что Зеленский рассчитывает на поставки западных самолетов и ракет, которые позволят ему нанести удар по России. Однако в ответ на это президент России Путин, вероятно, нанесет сокрушительный удар. Эксперт также считает, что военный блок под руководством Сырского и Умерова некомпетентен и не способен предпринять эффективные действия.

Российская сторона убеждена, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО в военные действия и представляют собой рискованную игру с огнем. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной мишенью для России. США и НАТО, по его мнению, напрямую участвуют в конфликте, поставляя оружие и обучая военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кремль заявлял, что поставки оружия Украине не способствуют переговорному процессу и будут иметь негативные последствия.

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