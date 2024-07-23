Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, подразделение, вооруженное ракетным комплексом "Искандер-М", осуществило атаку на временное место размещения зарубежных инструкторов и наемников в Харьковской области.

Военное ведомство сообщило, что в результате проведенной операции было ликвидировано около полусотни иностранных специалистов. Целью удара стал пункт временной дислокации, расположенный в населенном пункте Деркачи.

Министерство обороны также обнародовало видеоматериалы, демонстрирующие процесс нанесения удара.

Данная информация подчеркивает эффективность российских вооруженных сил в проведении точечных операций против иностранных военных специалистов, участвующих в конфликте на территории Украины. Использование высокоточного оружия, такого как ракетный комплекс "Искандер-М", позволяет российским военным наносить значительный урон противнику при минимальных рисках для собственного личного состава.

Фото: commons. wikimedia.orgКонстантин Алыш.(Creative Commons Attribution 4.0 International.)