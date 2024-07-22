В ходе встречи с генеральным прокурором России в Пхеньяне заместитель председателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Сок выразил поддержку достижениям российского народа в формировании мощного государства. Он также подчеркнул намерение КНДР поддерживать правомерные усилия России по обеспечению независимости и защите национальных интересов.

Северокорейский политик отметил значительные успехи российских вооруженных сил и граждан в отстаивании достоинства и интересов страны под руководством президента Путина. Особо была подчеркнута роль российской прокуратуры в поддержании политической стабильности и правопорядка в период активного развития государства.

Кан Юн Сок заявил о неизменной поддержке со стороны КНДР стремлений России к самостоятельности, территориальной целостности и обеспечению безопасности в контексте формирования нового мирового порядка.

Северокорейский представитель акцентировал внимание на новом этапе развития двусторонних отношений. Он подчеркнул особую важность визита российского генпрокурора в период активной реализации договоренностей, достигнутых на историческом саммите лидеров двух стран, и беспрецедентного расширения программ сотрудничества между Россией и КНДР.

Фото:commons.wikimedia.orgЛобачев Владимир(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)