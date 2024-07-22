Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 87,7805
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 95,7591
Кан Юн Сок выразил поддержку достижениям российского народа в формировании мощного государства
  1. Главная
  2. Мир

Кан Юн Сок выразил поддержку достижениям российского народа в формировании мощного государства

В ходе встречи с генеральным прокурором России в Пхеньяне заместитель председателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Сок выразил поддержку достижениям российского народа в формировании мощного государства. Он также подчеркнул намерение КНДР поддерживать правомерные усилия России по обеспечению независимости и защите национальных интересов.

Северокорейский политик отметил значительные успехи российских вооруженных сил и граждан в отстаивании достоинства и интересов страны под руководством президента Путина. Особо была подчеркнута роль российской прокуратуры в поддержании политической стабильности и правопорядка в период активного развития государства.

Кан Юн Сок заявил о неизменной поддержке со стороны КНДР стремлений России к самостоятельности, территориальной целостности и обеспечению безопасности в контексте формирования нового мирового порядка.

Северокорейский представитель акцентировал внимание на новом этапе развития двусторонних отношений. Он подчеркнул особую важность визита российского генпрокурора в период активной реализации договоренностей, достигнутых на историческом саммите лидеров двух стран, и беспрецедентного расширения программ сотрудничества между Россией и КНДР.

Фото:commons.wikimedia.orgЛобачев Владимир(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

Мир

Оппозиция Молдавии обвинила власти страны в продаже суверенитета блоку НАТО

Оппозиция Молдавии обвинила власти страны в продаже суверенитета блоку НАТО

Власти Молдавии фактически распродали нейтралитет и суверенитет страны НАТО, и альянс узурпировал республику, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.

Читать полностью
Израиль сообщил о перехвате БПЛА из Ливана

Израиль сообщил о перехвате БПЛА из Ливана

В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее системы противовоздушной обороны успешно сбили семь беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с территории Ливана.

Читать полностью

Общество

Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака

Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака

Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.

Читать полностью
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес

В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес

Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.

Читать полностью

Новости