БРИКС — ведущий торговый механизм вне однополярного мира, считает иранский дипломатИсполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни на заседании правительства страны заявил, что объединение БРИКС представляет собой крупнейшую коммерческую структуру за пределами однополярной системы мироустройства. По его мнению, даже Соединенные Штаты осознали, что однополярность является не решением, а тупиковым путем.

Багери Кяни подчеркнул, что Иран, став членом БРИКС, приобрел статус стратегического партнера в процессе принятия решений наряду с другими участниками объединения. Дипломат отметил, что США на практике продемонстрировали свою неспособность решать глобальные проблемы и сами превратились в источник затруднений для мирового сообщества.

С начала 2024 года председательство в БРИКС перешло к России. Этот год ознаменовался расширением организации: помимо пяти основателей (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), в ее состав вошли Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Российское председательство проходит под лозунгом укрепления многосторонности для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего лидерства Россия планирует организовать свыше 200 мероприятий в политической, экономической и общественной сферах.

Фото: commons. wikimedia.orgСоня Севилья(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)