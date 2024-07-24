В соответствии с информацией, предоставленной агентством DPA, федеральное правительство Германии определило дату проведения следующих парламентских выборов. Согласно принятому решению, голосование состоится 28 сентября 2025 года.

Это важное политическое событие, которое определит состав нового Бундестага - главного законодательного органа страны. Выборы будут общенациональными, что означает участие граждан со всех федеральных земель Германии.

Установление конкретной даты выборов является стандартной процедурой в немецкой политической системе. Это позволяет политическим партиям, кандидатам и избирательным комиссиям заблаговременно начать подготовку к предстоящей кампании.

Стоит отметить, что парламентские выборы в Германии традиционно привлекают большое внимание как внутри страны, так и за ее пределами. Результаты голосования могут оказать существенное влияние на политический курс крупнейшей экономики Европы, а также на ее роль в международных отношениях.

Фото:commons.wikimedia.orgБенедикт(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.)