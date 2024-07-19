В Бангладеше продолжаются масштабные протесты против системы квотирования государственных должностей, которые привели к трагическим последствиям. По последним данным, предоставленным медицинскими работниками агентству AFP, число погибших в результате беспорядков достигло 75 человек.

Волнения в стране не утихают уже несколько недель, но ситуация резко обострилась в начале текущей недели. В понедельник на территории университета Дакки произошли столкновения между демонстрантами, силами правопорядка и проправительственными студенческими активистами. После гибели шести человек во вторник, власти распорядились закрыть все высшие учебные заведения в стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире основной оппозиционной партии.

Протестующие выступают против системы, которая резервирует до 30% государственных должностей для родственников ветеранов войны за независимость 1971 года. Они считают эту практику дискриминационной и выгодной лишь сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла борьбу за независимость.

В 2018 году правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих выступлений. Однако в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение по петиции родственников ветеранов, что спровоцировало новую волну демонстраций. Верховный суд впоследствии приостановил действие решения Высокого суда и планирует вынести окончательный вердикт 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.

Фото:commons.wikimedia.orgМехди Хасан Хан(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)