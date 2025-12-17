Возраст — не повод останавливаться: пенсионеры переписывают правила рынка труда

Работа после выхода на пенсию для миллионов россиян остается не вынужденной мерой, а устойчивой частью экономической реальности. В одних регионах пожилые люди активнее сохраняют занятость, в других таких работников значительно меньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

Где больше всего работающих пенсионеров

Согласно информации Соцфонда, наибольшее число работающих пенсионеров зарегистрировано в крупнейших экономических центрах страны. Лидером остается Москва, где продолжают трудиться более полумиллиона пенсионеров.

"Численность работающих пенсионеров: г. Москва — 502 501, Московская область — 420 434, г. Санкт-Петербург — 333 934, Краснодарский край — 243 034, Свердловская область — 235 409", — говорится в документе Социального фонда России.

Эксперты связывают такие показатели с более развитым рынком труда, большим количеством вакансий и более высоким уровнем заработных плат в этих регионах. Для многих пенсионеров работа становится способом сохранить привычный уровень доходов и социальную активность.

Регионы с минимальными показателями

Наименьшее число работающих пенсионеров зафиксировано в малонаселенных и удаленных регионах. В Ненецком автономном округе таких граждан насчитывается всего 3 392 человека. Немного больше их на Чукотке — 5 063.

Низкие показатели также отмечены в Еврейской автономной области, где работают 7 272 пенсионера, и в Республике Алтай — 8 867. Ограниченные возможности трудоустройства и специфика региональной экономики напрямую влияют на уровень занятости пожилых людей.

Общероссийская картина

В целом по стране число работающих пенсионеров превышает 7,3 млн человек. Эти данные подтверждают, что значительная часть граждан продолжает трудовую деятельность даже после выхода на заслуженный отдых.

Средний размер пенсии у работающих пенсионеров составляет 24 006 рублей. Для многих этот доход остается важным, но недостаточным, что и становится одной из причин сохранения занятости, особенно в крупных городах и промышленных регионах.