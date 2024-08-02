Совфед одобрил прекращение гражданства без постановки на воинский учет

Совет Федерации на своем заседании принял закон, расширяющий основания для прекращения гражданства Российской Федерации. Теперь к ним добавлено неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Действующее законодательство уже предусматривает возможность лишения гражданства за предоставление заведомо ложных сведений при обязательстве соблюдать Конституцию и законы страны. Это касается, в частности, совершения преступлений или действий, угрожающих национальной безопасности. Новая поправка уточняет, что неисполнение законодательства включает в себя и уклонение от первоначальной постановки на воинский учет.
Кроме того, документ обязывает органы внутренних дел передавать информацию о мужчинах, получивших гражданство РФ, в реестр воинского учета до принесения ими присяги. Это изменение вносится в закон "О воинской обязанности и военной службе". Теперь МВД обязано предоставлять данные о новых гражданах мужского пола в электронном виде, используя единую систему межведомственного электронного взаимодействия, включая государственный информационный ресурс.
Авторы закона объясняют необходимость таких изменений тем, что в последнее время участились случаи, когда иностранцы и лица без гражданства, получив российский паспорт, уклоняются от выполнения воинской обязанности. Подобные ситуации вызывают общественное недовольство и подрывают авторитет института гражданства, способствуя неуважению к закону, в том числе среди новых граждан.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Марина Москвицова (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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