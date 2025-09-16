Ставка на фронтовиков: как выборы в Приморье меняют расклад местной власти
В Приморском крае подвели итоги Единого дня голосования, который проходил с 12 по 14 сентября. Жители региона выбирали депутатов в органы местного самоуправления, и, несмотря на то что голосование носило локальный характер, явка оказалась достаточно заметной.
Итоги выборов
По информации краевой избирательной комиссии, участие в голосовании приняли более трети зарегистрированных избирателей.
"По итогам кампании избраны 193 депутата, а явка составила 33,6 %", — сообщили в избирательной комиссии Приморского края.
Таким образом, более 193 новых представителей получили право формировать и развивать местные парламенты.
Новые лица в муниципалитетах
Особенностью нынешней кампании стало участие в выборах граждан, имеющих опыт службы в зоне специальной военной операции. По итогам голосования в региональные парламенты прошли 11 таких кандидатов.
Трое из них будут работать в Арсеньевском городском округе, двое — в Дальнереченском. По одному депутату-участнику СВО избраны в Октябрьский, Лазовский, Тернейский, Кировский, Анучинский муниципальные округа, а также в Спасске-Дальнем.
Масштаб кампании
Всего в рамках Единого дня голосования в Приморье прошло 19 избирательных кампаний. В 11 округах избиратели формировали новый состав представительных органов полностью. В восьми округах выборы носили дополнительный или повторный характер — они были направлены на замещение ранее освободившихся мандатов.
Три интересных факта
- В Приморском крае Единый день голосования проводится ежегодно, и традиционно явка здесь выше, чем в среднем по Дальнему Востоку.
- Согласно закону, депутат местного уровня может совмещать общественную нагрузку с основной работой, поэтому многие избранники продолжают трудиться в привычной сфере.
- В последние годы в муниципальные органы всё чаще избираются представители разных профессий — от врачей и учителей до военных и предпринимателей, что позволяет учитывать интересы разных групп населения.
