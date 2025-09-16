Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:38

Ставка на фронтовиков: как выборы в Приморье меняют расклад местной власти

В Приморье в местные парламенты прошли 11 участников специальной военной операции

В Приморском крае подвели итоги Единого дня голосования, который проходил с 12 по 14 сентября. Жители региона выбирали депутатов в органы местного самоуправления, и, несмотря на то что голосование носило локальный характер, явка оказалась достаточно заметной.

Итоги выборов

По информации краевой избирательной комиссии, участие в голосовании приняли более трети зарегистрированных избирателей.

"По итогам кампании избраны 193 депутата, а явка составила 33,6 %", — сообщили в избирательной комиссии Приморского края.

Таким образом, более 193 новых представителей получили право формировать и развивать местные парламенты.

Новые лица в муниципалитетах

Особенностью нынешней кампании стало участие в выборах граждан, имеющих опыт службы в зоне специальной военной операции. По итогам голосования в региональные парламенты прошли 11 таких кандидатов.

Трое из них будут работать в Арсеньевском городском округе, двое — в Дальнереченском. По одному депутату-участнику СВО избраны в Октябрьский, Лазовский, Тернейский, Кировский, Анучинский муниципальные округа, а также в Спасске-Дальнем.

Масштаб кампании

Всего в рамках Единого дня голосования в Приморье прошло 19 избирательных кампаний. В 11 округах избиратели формировали новый состав представительных органов полностью. В восьми округах выборы носили дополнительный или повторный характер — они были направлены на замещение ранее освободившихся мандатов.

Три интересных факта

  1. В Приморском крае Единый день голосования проводится ежегодно, и традиционно явка здесь выше, чем в среднем по Дальнему Востоку.
  2. Согласно закону, депутат местного уровня может совмещать общественную нагрузку с основной работой, поэтому многие избранники продолжают трудиться в привычной сфере.
  3. В последние годы в муниципальные органы всё чаще избираются представители разных профессий — от врачей и учителей до военных и предпринимателей, что позволяет учитывать интересы разных групп населения.

