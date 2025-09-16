Ставка на фронтовиков: как выборы в Приморье меняют расклад местной власти

В Приморском крае подвели итоги Единого дня голосования, который проходил с 12 по 14 сентября. Жители региона выбирали депутатов в органы местного самоуправления, и, несмотря на то что голосование носило локальный характер, явка оказалась достаточно заметной.

Итоги выборов

По информации краевой избирательной комиссии, участие в голосовании приняли более трети зарегистрированных избирателей.

"По итогам кампании избраны 193 депутата, а явка составила 33,6 %", — сообщили в избирательной комиссии Приморского края.

Таким образом, более 193 новых представителей получили право формировать и развивать местные парламенты.

Новые лица в муниципалитетах

Особенностью нынешней кампании стало участие в выборах граждан, имеющих опыт службы в зоне специальной военной операции. По итогам голосования в региональные парламенты прошли 11 таких кандидатов.

Трое из них будут работать в Арсеньевском городском округе, двое — в Дальнереченском. По одному депутату-участнику СВО избраны в Октябрьский, Лазовский, Тернейский, Кировский, Анучинский муниципальные округа, а также в Спасске-Дальнем.

Масштаб кампании

Всего в рамках Единого дня голосования в Приморье прошло 19 избирательных кампаний. В 11 округах избиратели формировали новый состав представительных органов полностью. В восьми округах выборы носили дополнительный или повторный характер — они были направлены на замещение ранее освободившихся мандатов.

Три интересных факта