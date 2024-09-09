В Херсоне гремят взрывы

В понедельник в подконтрольном украинским вооруженным силам городе Херсоне снова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в тот же день телеканал уже информировал о взрывах в Херсоне. В своем Telegram-канале он подтвердил, что в городе слышны взрывы.
Согласно данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации, в части Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ, также объявлена воздушная тревога.
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