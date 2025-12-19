Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:15

То, что начиналось как эксперимент, оказалось востребованным: регион продолжает готовить креативных управленцев

В Якутии сохранили программу переподготовки управленцев для креативных отраслей — ТАСС

В Якутии намерены продолжить подготовку управленческих кадров для креативной экономики — программа, запущенная как эксперимент, получила отклик и уже дала первые результаты. Речь идёт о профессиональной переподготовке, ориентированной на развитие территорий через культуру, творчество и креативные индустрии. Об этом сообщает ТАСС.

Продление программы для креативных управленцев

Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий планирует продлить программу профессиональной переподготовки "Мастер управления в креативных индустриях". Она была реализована совместно с Высшей школой инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия), а в декабре состоялся первый выпуск слушателей.

По словам представителей вуза, программа стала первым подобным опытом для региона, однако интерес к ней оказался устойчивым. Это стало основанием для решения о продолжении обучения с учётом запросов со стороны практиков и заказчиков.

"Это у нас первый опыт, но я думаю, запрос есть. Поэтому мы продолжим данную образовательную программу. Самое главное, чтобы у нас сама образовательная программа динамически изменялась, и была потребность от наших заказчиков. Я более чем уверен, что это продлится, потому что мы получили очень хорошую обратную связь", — сказал проректор по стратегическому развитию АГУИККИ Вячеслав Аргунов.

Задачи программы и её уникальность

Как ранее отмечали в правительстве Якутии, программа ориентирована на подготовку управленцев нового типа. Речь идёт о специалистах, способных формировать стратегии развития городов и районов, запускать и масштабировать культурные проекты, повышать туристическую привлекательность территорий и выстраивать партнёрства с бизнесом в социальной и культурной сфере.

Программа реализуется в регионе впервые. Её запуск стал возможен благодаря участию в программе "Приоритет-2030", входящей в национальный проект "Молодёжь и дети". Ранее университет также совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ДВФУ запустил отдельную программу по управлению креативными пространствами Дальнего Востока.

Университету — 25 лет

В 2025 году вуз отмечает 25-летие. Арктический государственный институт культуры и искусств был создан 17 января 2000 года указом первого президента Якутии Михаила Николаева. В декабре 2025 года учреждение получило статус университета и было переименовано в АГУИККИ.

По мнению руководства вуза, новый статус значительно расширяет возможности образовательной и научной деятельности, позволяя выходить за рамки отраслевой специализации и развивать междисциплинарные направления.

"Я считаю, что мы смогли за 25 лет создать достаточно передовой вуз, который сегодня среди университетов страны, которые стали участниками большой программы академического, а затем и технологического лидерства Российской Федерации", — поделилась ректор АГУИККИ Саргылана Игнатьева.

Новые направления и роль в регионе

Ректор подчеркнула, что статус университета позволяет активнее развивать междисциплинарные образовательные программы, научные исследования и сотрудничество с муниципалитетами, учреждениями культуры, образования и науки, а также крупными компаниями. Работа ориентирована не только на запросы Якутии, но и всего Дальнего Востока и Арктики.

В ближайших планах — запуск новых магистерских программ и расширение спектра подготовки кадров. В настоящее время АГУИККИ остаётся единственным региональным вузом России, готовящим специалистов в области культуры и искусств для Северо-Востока Арктической зоны. Здесь обучаются более тысячи студентов по 24 направлениям и 49 программам высшего образования.

