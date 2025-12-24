В ИК-1 теперь часами не выпускают: как перевод блогерши вызвал скандал с досмотром

Из-за перевода блогерши Елены Блиновской в Владимирскую ИК-1 ужесточили досмотр, что привело к увеличению времени ожидания для родственников заключённых, сообщает Mash.

Ужесточение досмотра в ИК-1

По данным источников, проблемы с досмотром начались месяц назад, когда Елена Блиновская была переведена в колонию №1 в посёлке Головино во Владимирской области. Ранее родственники заключённых быстро передавали передачи через курьеров за деньги, но теперь время ожидания для досмотра увеличилось с одного часа до четырёх. Особенно тщательно проверяют сим-карты, пейджеры, телефоны и лекарства.

"За последние две недели жалобы на колонию выросли на 40%", — сообщает Mash.

Ответ ФСИН и реакция родственников

В ФСИН заявили, что официальных претензий по работе учреждения не поступало, и что сотрудники имеют все необходимые навыки для выполнения своих обязанностей. Несмотря на это, родственники заключённых намерены подать коллективное обращение в прокуратуру.