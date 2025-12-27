В декрете — с миллионом: какие выплаты смогут получить работающие матери уже в 2026 году

Размер декретных выплат для работающих матерей в России в 2026 году существенно вырастет и в максимальном варианте превысит 1,3 млн рублей. Повышение станет одним из самых заметных изменений в системе социальной поддержки семей за последние годы. Об этом сообщает ТАСС.

Рост выплат с 2026 года

О планируемом увеличении размеров декретных выплат в начале декабря рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, с начала 2026 года в России предусмотрено повышение ряда социальных выплат и пенсий, включая выплаты по беременности и родам для работающих женщин.

Механизм расчёта при этом останется прежним. Основой, как и сейчас, будет средний дневной заработок женщины за два календарных года, предшествующих выходу в декретный отпуск. Изменения коснутся именно максимальных сумм выплат.

Сколько будут платить при разных родах

Депутат уточнил, что итоговый размер декретных напрямую зависит от продолжительности отпуска по беременности и родам. При стандартных родах, когда отпуск составляет 140 дней, общая сумма выплат достигнет почти одного миллиона рублей. При более сложных случаях она будет ещё выше.

"Базой для расчета остается средний дневной заработок за два предшествующих года. Общая сумма выплат при обычных родах (140 дней) достигнет 955 836 рублей, при осложненных родах (156 дней) — 1 065 074 рублей, при многоплодной беременности (194 дня) — 1 324 515 рублей", — пояснил Алексей Говырин.

Таким образом, максимальная выплата для работающих матерей при многоплодной беременности превысит 1,3 млн рублей.

Значение повышения для семей

Рост декретных выплат, по мнению законодателей, должен усилить финансовую поддержку работающих женщин в период беременности и после рождения ребёнка. Увеличение сумм особенно важно для семей с высоким уровнем официальных доходов, для которых ранее действовали ограничения по максимальному размеру пособий.

Повышение декретных также рассматривается как часть более широкой социальной политики, направленной на поддержку материнства и стимулирование рождаемости в стране.