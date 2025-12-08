Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
эмбрион узи
эмбрион узи
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:17

В 2026 году в России расширят скрининг новорожденных: два новых заболевания и новые возможности лечения

В России расширят программу скрининга для новорожденных в 2026 году — Михаил Мурашко

В 2026 году в России планируется расширить программу неонатального скрининга, добавив в неё ещё два заболевания. Этот шаг позволит диагностировать заболевания на более ранней стадии, что обеспечит более эффективное лечение. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

Расширение программы скрининга

Скрининг, который проводится для новорожденных, включает в себя диагностику более 40 заболеваний. В настоящее время он охватывает практически всех детей, что позволяет выявлять такие серьёзные болезни, как спинальная мышечная атрофия, первичный иммунодефицит и наследственные заболевания обмена веществ. По данным министра здравоохранения, у 1 955 новорожденных были подтверждены диагнозы врождённых или наследственных заболеваний. Из них у 379 детей диагностирована спинальная мышечная атрофия, у 407 — первичный иммунодефицит, а у 1 169 — наследственные болезни обмена веществ.

"К настоящему моменту расширенным неонатальным скринингом охвачены практически все новорожденные дети. У 1 955 детей подтвержден диагноз врожденного или наследственного заболевания. Из них у 379 детей выявлена спинальная мышечная атрофия, у 407 детей — первичный иммунодефицит, у 1 169 детей — наследственные болезни обмена веществ. Сейчас скрининг позволяет выявлять на доклинической стадии более 40 заболеваний", — отметил Михаил Мурашко.

Планируемое расширение скрининга

В 2026 году программа будет дополнена двумя новыми заболеваниями. Методы лечения этих заболеваний уже разработаны, и после их внедрения дети смогут получать необходимое лечение на самых ранних этапах. Это значительный шаг вперёд, так как ранняя диагностика и лечение существенно повышают шансы на успешное выздоровление.

Министр отметил, что с введением этих изменений программа скрининга будет распространена по всей стране, обеспечив тем самым равные возможности для всех новорожденных. Это особенно важно для детей с редкими и сложными заболеваниями, когда своевременная диагностика имеет решающее значение.

Роль фонда "Круг добра"

Все дети, у которых выявлены тяжёлые врождённые или наследственные заболевания, передаются в регистр фонда "Круг добра". Этот фонд был создан по инициативе президента России Владимира Путина и обеспечивает детей необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. Благодаря работе фонда, ситуация с лечением детей с тяжёлыми заболеваниями значительно улучшилась.

"Фонд "Круг добра" создан по решению президента России Владимира Владимировича Путина и позволил вывести на беспрецедентный уровень ситуацию с обеспечением детей с самыми сложными заболеваниями самым передовым лечением, доступным в мире", — подчеркнул Михаил Мурашко.

Введение новых заболеваний в программу неонатального скрининга и продолжение работы фонда "Круг добра" открывает новые возможности для детей с редкими и тяжёлыми болезнями. Это позволит не только повысить эффективность диагностики, но и улучшить качество жизни и шанс на выздоровление для тысяч новорожденных по всей России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кальций, магний и омега-3 важны для укрепления костей и нервной системы женщин — Меланя Маилян вчера в 16:17
Пила витамин C и D по рекомендациям — и вот как улучшилось моё самочувствие и состояние кожи

Для женского здоровья важны витамины A, C, D, E и микроэлементы, такие как кальций и омега-3. Они поддерживают иммунитет, здоровье кожи и репродуктивную систему.

Читать полностью » Масло для лица помогает удержать влагу и активировать уход — косметологи вчера в 14:26
Забудьте о сухости кожи: вот что начала делать с маслом, чтобы увлажнение стало максимальным

Увлажнение кожи — это 90% успеха. Узнайте, как усилить действие кремов и сывороток с помощью масла для лица и создать увлажненную, здоровую кожу.

Читать полностью » Асимметричная стрижка пикси визуально вытянула лицо — TV Foco вчера в 12:24
Эти 4 стрижки творят с лицом чудеса — эффект подтяжки без хирурга

Подобранная с умом стрижка помогает скорректировать круглое лицо и раскрыть природную красоту — от смелого пикси до мягких слоев с боковым пробором.

Читать полностью » Проект по физиологии экстремальных прыжков вышел на серьёзный уровень — Дмитрий Кадочников вчера в 8:49
Тело на грани — спорт на высоте: новое исследование показывает, что происходит в момент экстремального входа в воду

В Севастополе изучают, как организм реагирует на прыжки с 27-метровой вышки. Новый проект обещает изменить подход к безопасности редкого, но стремительно развивающегося вида спорта.

Читать полностью » Французский бренд Caudalie представил формулу с Viniferine — косметологи вчера в 8:10
Кожа сияет без макияжа: французский флюид превращает утро в фотосессию

Один флюид может заменить крем, праймер и лёгкий тон: как Caudalie Vinoperfect Day Perfecting Fluid SPF 15 даёт эффект ровной кожи без макияжа

Читать полностью » Кариес и болезни дёсен повышают риск инсульта — Neurology Open Access вчера в 6:26
Зубы поднимают бунт против организма: скрытая цепочка приводит от кариеса к инсульту

Новое исследование связывает проблемы полости рта с повышенным риском инсульта. Почему здоровье зубов важнее, чем кажется.

Читать полностью » 50% воды поступает в организм через продукты питания, такие как овощи и рыба — Йосуке Ямада вчера в 4:17
Читал, что нужно пить 8 стаканов воды — теперь я знаю, как правильно учитывать физическую активность

Учёные развенчали миф о 8 стаканах воды в день: исследование показало, что норма жидкости зависит от возраста, активности и питания. Как правильно пить воду?

Читать полностью » Сидячий образ жизни и неправильная осанка вызывают боли в пояснице — врачи вчера в 2:16
Боли в пояснице после сидячей работы? Нашёл решение — и теперь не чувствую дискомфорта

Забудьте о болях в пояснице! Узнайте, как простые упражнения и правильная осанка могут избавить вас от неприятных ощущений в спине и улучшить ваше самочувствие.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Швейцарии нашли ранее неизвестный средневековый замок — археологи
Садоводство
Оставление ботвы помогает моркови сохранить сладость и улучшить хранение — Татьяна Кузнецова
Общество
Злоумышленники используют фальшивые видео и голосовые сообщения для обмана — RWB
Общество
Эксперты предупреждают о мошенничестве через взломанные аккаунты на "Госуслугах" — МВД
Общество
Аварийное отключение электроснабжения затруднило жизнь более 500 домов в Новосибирске — ТАСС
Общество
Валерий Федоров: россияне начинают ограничивать потребление новостей из-за перегрузки
Дом
Ватные диски расширяют домашние возможности ухода — клинеры
Авто и мото
Пешеход потребовал компенсацию через 4 месяца после ДТП — юрист Мацала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet