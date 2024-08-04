Наночастицы на службе взаимодействия с мозгом

В Южной Корее создали метод воздействия на мозг с помощью наночастиц

Ученые из Южной Кореи разработали инновационный метод воздействия на человеческий мозг, использующий сочетание магнитных полей и намагниченных наночастиц.

Эта технология, получившая название Nano-MIND (Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics), позволяет избежать необходимости имплантации устройств в мозг.

В настоящее время для управления имплантами в мозге используются два основных метода: оптогенетика, основанная на применении световых частиц, и глубокая стимуляция мозга, применяемая, в частности, для лечения болезни Альцгеймера. Nano-MIND предлагает принципиально новый подход, не требующий хирургического вмешательства.

Намагниченные наночастицы вводятся в мозг пациента. Определенные типы нейронов генетически модифицируются, превращаясь в магниторецепторы, способные притягивать наночастицы. Слабые магнитные поля, генерируемые внешним устройством, заставляют наночастицы вращаться, активируя нейроны.

Первые эксперименты с Nano-MIND были проведены на мышах. Ученым удалось повлиять на поведение животных, в частности, на их аппетит. Модифицированные мыши проявляли значительно больший аппетит по сравнению с контрольной группой.

Разработчики Nano-MIND полагают, что эта технология откроет новые возможности для изучения функций мозга, создания интерфейсов "мозг-компьютер" и разработки новых методов лечения неврологических заболеваний.

Независимый эксперт из Института нейронаук Сант-Жоан-д'Алаканте (Испания) отметил перспективность Nano-MIND и ее преимущества, такие как точность и отсутствие необходимости имплантации.

Однако он также выразил сомнения относительно долгосрочной эффективности метода. Для того чтобы технология Nano-MIND стала ключевым инструментом в неврологии, необходимы дальнейшие исследования и более весомые доказательства ее эффективности.

В целом, технология Nano-MIND представляет собой многообещающий подход к управлению мозгом без имплантов. Однако для ее широкого применения необходимо преодолеть ряд вызовов, связанных с ее эффективностью и безопасностью.

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