В Узбекистане разработали механизм выдачи специальных банковских карт для иностранных туристов. О планах по запуску инструмента и расширению сферы безналичных расчётов 26 ноября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Комитет по туризму республики.

Инициатива направлена на устранение барьеров при совершении покупок за пределами наличных расчетов. Как отметили в ведомстве, новая карта позволит иностранцам свободно оплачивать услуги в гостиницах, пользоватся местным транспортом и приобретать билеты на экскурсии. Таким образом, система переводит ряд повседневных операций путешественника в цифровой формат, делая их доступными без необходимости обмена валюты в каждом конкретном пункте обслуживания.

Ранее в российском туристическом пространстве также обсуждались шаги по институциональному укреплению отрасли: в Республике Алтай рассматривалась возможность создания отдельного министерства, но ответственного за развитие туризма. В то время как узбекистанская инициатива касается конкретных инструментов платёжного сервиса для приезжих, алтайский проект затронул бы административную структуру управления сектором.