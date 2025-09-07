Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Плов в казане
Плов в казане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:33

Плов без ошибок: 5 правил, которые гарантируют идеальный вкус и аромат

Барбарис балансирует жирность баранины в плове

Вы когда-нибудь задумывались, почему узбекский плов с бараниной в казане считается одним из самых ароматных и аппетитных блюд? Всё дело не только в ингредиентах, но и в особой технологии приготовления, которая позволяет сохранить вкус и сделать рис рассыпчатым. Казан — это не просто посуда, а настоящий кулинарный секрет, который помогает равномерно распределять тепло и долго сохранять температуру, благодаря чему плов получается идеальным.

Ингредиенты для классического узбекского плова с бараниной

  • Баранина — 300 г
  • Пропаренный длиннозерный рис — 1,5 стакана
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Вода — около 3 стаканов (точное количество зависит от сорта риса и казана)
  • Подсолнечное масло — 60 г
  • Шафран, паприка, зира, куркума — по вкусу
  • Барбарис — 1 десертная ложка
  • Соль — по вкусу
  • Чеснок — 3 зубчика

Как приготовить настоящий узбекский плов: пошаговое руководство

Первым делом подготовьте все продукты. Вода для замачивания барбариса и для варки плова должна быть фильтрованной — это влияет на вкус и чистоту блюда. Барбарис заливаем кипятком, чтобы он размягчился и отдал свой яркий кисловатый оттенок. Пока он настаивается, переберите рис и тщательно промойте его, чтобы избавиться от лишнего крахмала. После промывки рис откиньте на сито, чтобы стекла вода.

Нагрейте казан и влейте подсолнечное масло. Сначала обжарьте лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета. Затем добавьте морковь, нарезанную соломкой. Важно не использовать тертую морковь, как часто делают, потому что нарезанная соломкой сохраняет форму и придает плову традиционный вид и текстуру. Обжарьте овощи до мягкости.

Следующий шаг — добавить кусочки баранины. Обжаривайте мясо до появления румяной корочки, но не доводите до полной готовности — это позволит сохранить сочность внутри. После этого добавьте шафран и куркуму, которые придадут плову насыщенный цвет и аромат. Всыпьте размоченный барбарис и влейте стакан горячей воды. Тушите смесь овощей с мясом на небольшом огне до готовности баранины — это называется зирвак.

Когда мясо станет мягким, аккуратно всыпьте рис в казан. Залейте горячей водой так, чтобы она покрывала рис примерно на один сантиметр. Важно не перемешивать рис с зирваком, иначе плов потеряет свою рассыпчатость. В центр положите целую головку чеснока (срезав только жесткое основание и убрав верхние шелухи) или разрежьте зубчики крест-накрест — так чеснок отдает свой аромат всему блюду.

Теперь накройте казан крышкой и томите плов на медленном огне, пока вся вода полностью не впитается. Не перемешивайте плов в процессе, чтобы рис не превратился в кашу. Время приготовления зависит от сорта риса и особенностей вашей плиты, но обычно занимает около 40-50 минут.

После того как плов готов, снимите казан с огня и дайте блюду настояться под крышкой 15-20 минут. Этот простой шаг значительно улучшит вкус и сделает плов ещё более насыщенным и ароматным. Подавайте плов на большое блюдо, красиво разложив и украсив по желанию.

Несколько интересных фактов о плове

  1. В традиционном узбекском плове важна последовательность закладки ингредиентов: сначала мясо и овощи, потом рис и вода.
  2. Использование казана — обязательный элемент, так как его толстые стенки и дно создают равномерное нагревание, что невозможно повторить на обычной сковороде.
  3. Барбарис в плове не только придает кислинку, но и помогает сбалансировать жирность баранины.
  4. В некоторых регионах Узбекистана в плов добавляют даже изюм или нут, что придает блюду уникальный вкус и текстуру.

Приготовление узбекского плова — это не просто рецепт, а целый ритуал, который объединяет семью и друзей за одним столом. Попробуйте приготовить его дома, следуя этим рекомендациям, и вы убедитесь, что вкус настоящего плова — это настоящее гастрономическое удовольствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вареники готовят с мягким и свежим творогом сегодня в 11:04

Экономия времени и денег: почему домашние вареники с творогом лучше покупных

Узнайте, как приготовить классические вареники с творогом — нежные, сладкие и невероятно вкусные.

Читать полностью » Водка делает хворост хрустящим и воздушным сегодня в 10:59

Классический десерт с запретным ингредиентом: что скрывает рецепт, известный немногим

Узнайте, как приготовить классический хворост с секретным ингредиентом — водкой, который делает тесто хрустящим и воздушным.

Читать полностью » Яичный скрэмбл из свежих яиц получается нежнее сегодня в 10:27

Скрэмбл — лайфхак, о котором шепчутся: открой секрет воздушного вкуса

Узнайте простой рецепт классического скрэмбла из яиц: нежный, пушистый и ароматный. С яйцами, маслом и молоком — идеально для кофе с тостами!

Читать полностью » Для приготовления бефстроганова лучше использовать сковороду с толстым дном сегодня в 9:54

Несложные приёмы, чтобы говядина в бефстроганове была нежнее сливочного масла

Узнайте, как приготовить классический бефстроганов из говядины — сочное мясо в ароматной подливе, которое станет звездой вашего ужина.

Читать полностью » Для голубцов нужно выбирать крупную и не тугую капусту сегодня в 9:21

Голубцы за час: секрет, который сэкономит ваши вечера и кошелек без лишних покупок

Хотите семейный ужин с ароматом детства? Откройте секрет классических голубцов в кастрюле с мясом, рисом и овощами.

Читать полностью » Винегрет можно приготовить с горошком, чтобы придать свежести сегодня в 8:47

Секрет легкого ужина: винегрет с горошком — дешевле и полезнее, чем вы думаете

Как простой винегрет с горошком становится хитом ужина: бюджетно, вкусно и полезно для любой диеты. Ключевые ингредиенты — овощи и хитрости приготовления.

Читать полностью » Настоящая лазанья готовится с соусом бешамель сегодня в 8:13

Лазанья из духовки за 45 минут — инструкция для тех, кто хочет вкусно и быстро

Узнайте, как приготовить классическую лазанью с мясным рагу болоньезе и соусом бешамель в духовке.

Читать полностью » Фаршированные перцы можно заморозить на потом сегодня в 7:40

Секрет фаршированного перца: лайфхак, который все держат в тайне

Откройте для себя секреты классического фаршированного болгарского перца — сытного блюда, которое легко приготовить и можно заморозить на потом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Продажи новых автомобилей в России упали на 25% с января по август 2025 года — Минпромторг
Питомцы

Кролик лижет руку: значение сигнала дружбы у кроликов
Дом

ТОП-7 пород собак, которые комфортно чувствуют себя в квартире
Красота и здоровье

После отпуска: как вернуть бодрость за 72 часа — советы Руслана Масгутова
Садоводство

Белокрылка в теплице: 3 шага к полному уничтожению вредителя – богатый урожай гарантирован
Туризм

Дом Севастьянова в Екатеринбурге стал символом города и туристической достопримечательностью
Красота и здоровье

Врач Ирина Тюрина объяснила, как питание и сон помогают детоксикации осенью
Спорт и фитнес

Омари Тетрадзе посоветовал Сафонову не уходить из ПСЖ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet