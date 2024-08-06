Первое судебное решение о законности увольнения учителя за жесткие методы работы в Санкт-Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге признал увольнение учителя законным из-за психологического давления на ученика. Это уникальное дело стало первым в судебной практике, когда рассмотрели вопрос о дисциплинарном взыскании к преподавателю за его жестокиe методы работы.

Согласно Трудовому кодексу РФ, увольнение произошло на основании статьи 336, которая касается применения физического и психического насилия по отношению к обучающимся. Учитель был возмущен своим увольнением и решил обратиться в суд, что привлекло внимание информационного портала Гарант.ру.

Всё началось с жалобы матери ученика, которая рассказала о грубом обращении к её ребенку. Школьное руководство провело расследование и подтвердило жалобу: в дневнике ребенка регулярно фиксировались низкие оценки, которые, по правилам музыкальной школы, были недопустимы.

Во время опроса ученика выяснилось, что преподаватель постоянно унижал его, заявляя, что ему не место в школе. Психологическое заключение показало, что такое отношение привело к у ребёнка снижению самооценки и повышенной тревожности. Суд решил, что действия учителя противоречили моральным нормам и не соответствовали требованиям к педагогам. Однако оснований для признания увольнения незаконным не нашлось.

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