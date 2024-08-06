Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
Суд в Санкт-Петербурге признал законным увольнение учителя за психологическое давление на ученика
  1. Главная
  2. Общество

Первое судебное решение о законности увольнения учителя за жесткие методы работы в Санкт-Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге признал законным увольнение учителя за психологическое давление на ученика

Суд в Санкт-Петербурге признал увольнение учителя законным из-за психологического давления на ученика. Это уникальное дело стало первым в судебной практике, когда рассмотрели вопрос о дисциплинарном взыскании к преподавателю за его жестокиe методы работы.

Согласно Трудовому кодексу РФ, увольнение произошло на основании статьи 336, которая касается применения физического и психического насилия по отношению к обучающимся. Учитель был возмущен своим увольнением и решил обратиться в суд, что привлекло внимание информационного портала Гарант.ру.

Всё началось с жалобы матери ученика, которая рассказала о грубом обращении к её ребенку. Школьное руководство провело расследование и подтвердило жалобу: в дневнике ребенка регулярно фиксировались низкие оценки, которые, по правилам музыкальной школы, были недопустимы.

Во время опроса ученика выяснилось, что преподаватель постоянно унижал его, заявляя, что ему не место в школе. Психологическое заключение показало, что такое отношение привело к у ребёнка снижению самооценки и повышенной тревожности. Суд решил, что действия учителя противоречили моральным нормам и не соответствовали требованиям к педагогам. Однако оснований для признания увольнения незаконным не нашлось.

Фото: freepik

Мир

Остин: Америка готова отреагировать на угрозы своим интересам на Ближнем Востоке

Остин: Америка готова отреагировать на угрозы своим интересам на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о том, что США готовы развернуть силы на Ближнем Востоке.

Читать полностью
Бэнкси представил вторую работу с изображением животных за сутки в Лондоне

Бэнкси представил вторую работу с изображением животных за сутки в Лондоне

Бэнкси продемонстрировал в Лондоне уже вторую работу с изображением животных всего за сутки.

Читать полностью

Общество

Паулина Андреева не будет играть в третьем сезоне сериала

Паулина Андреева не будет играть в третьем сезоне сериала "Метод", её заменит Савранская

К главной роли в новом сезоне "Метода" вернется Константин Хабенский, а вот Паулины Андреевой больше не будет.

Читать полностью
Всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в России

Всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в России

Новый всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в России.

Читать полностью

Новости