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Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:07

Что скрывают механики: 5 неожиданных способов увеличить мощность двигателя без тюнинга

Какие факторы снижают мощность двигателя и как их устранить

Со временем даже самый мощный автомобиль может начать казаться вялым. Но прежде чем тратиться на замену машины или серьезный тюнинг, стоит попробовать простые и доступные способы повышения отдачи мотора. Опытный моторист поделился методами, которые не требуют переделок, но дают ощутимый результат.

Регулярное обслуживание — залог мощности. Первое, на что стоит обратить внимание, — это состояние двигателя. Замена масла, фильтров, свечей и других расходматериалов может вернуть мотору былую резвость.

"Любой двигатель станет отзывчивее, если вовремя менять масло и фильтры", — отмечает специалист.

Удаление катализатора. Если в машине стоит катализатор, его замена на пламегаситель добавит 3-5 л. с. Правда, после этого могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра, так как авто перестанет соответствовать экологическим нормам.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Замена штатного воздушного фильтра на "нулевик" улучшит подачу воздуха в двигатель и добавит несколько "лошадей". Это недорогое решение, которое легко реализовать.

Топливо с высоким октановым числом. Если производитель допускает использование бензина АИ-98 вместо АИ-95, переход на более высокооктановое топливо может немного увеличить мощность.

Чип-тюнинг. Перепрошивка ЭБУ двигателя способна добавить 10-20 л. с. без механических изменений. Главное — доверить это профессионалам.

Проверка трансмиссии и резины. Иногда проблема не в двигателе, а в коробке передач или шинах. Переадаптация КПП и установка качественной резины с хорошим сцеплением помогут раскрыть потенциал авто.

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