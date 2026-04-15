Личные границы стираются незаметно: как вовремя понять, что это уже панибратство

Границу между вежливостью и панибратством можно определить по собственным ощущениям — от уважения до раздражения, пояснила детский и семейный психолог Надежда Резенова. О том, как распознать и корректно обозначить личные границы, она рассказала в беседе с NewsInfo.

Резенова считает, что ключевым ориентиром в общении являются внутренние ощущения человека. По ее словам, важно обращать внимание не только на слова, но и на дистанцию, интонацию и форму обращения.

"Когда вежливость, мы чувствуем уважение, чувствуем соблюдение наших личных границ. Если раздражение и злость, уже панибратство идет. Если человек чувствует себя достаточно уверенно, спокойно и расслабленно, наверное, уважение", — пояснила Резенова.

Она также отметила, что при переходе границ важно прямо, но корректно обозначать свое недовольство через "я-высказывания".

"Проговаривать конкретно. Есть фразы, когда мы говорим о своих чувствах, что "я чувствую раздражение, когда вы так со мной разговариваете", "не на "ты" говорите, а на "вы"", — говорит эксперт.

По ее мнению, уважительное объяснение своих чувств и ожиданий позволяет сохранить диалог, а реакция собеседника уже остается его личным выбором.