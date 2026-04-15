Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщины в кафе
Женщины в кафе
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:00

Личные границы стираются незаметно: как вовремя понять, что это уже панибратство

Границу между вежливостью и панибратством можно определить по собственным ощущениям — от уважения до раздражения, пояснила детский и семейный психолог Надежда Резенова. О том, как распознать и корректно обозначить личные границы, она рассказала в беседе с NewsInfo.

Резенова считает, что ключевым ориентиром в общении являются внутренние ощущения человека. По ее словам, важно обращать внимание не только на слова, но и на дистанцию, интонацию и форму обращения.

"Когда вежливость, мы чувствуем уважение, чувствуем соблюдение наших личных границ. Если раздражение и злость, уже панибратство идет. Если человек чувствует себя достаточно уверенно, спокойно и расслабленно, наверное, уважение", — пояснила Резенова.

Она также отметила, что при переходе границ важно прямо, но корректно обозначать свое недовольство через "я-высказывания".

"Проговаривать конкретно. Есть фразы, когда мы говорим о своих чувствах, что "я чувствую раздражение, когда вы так со мной разговариваете", "не на "ты" говорите, а на "вы"", — говорит эксперт.

По ее мнению, уважительное объяснение своих чувств и ожиданий позволяет сохранить диалог, а реакция собеседника уже остается его личным выбором.

"Если нет намерения обидеть, оскорбить, то четко и ясно говорим, как со мной надо обращаться. Понимаю, что я делаю с уважением к другому человеку, намерение у меня продолжить общение, а не оскорбить. Из этих показателей начинаем разговаривать. А там уже выбор самого человека — обижаться или все-таки прислушаться", — резюмировала психолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Новости
Экономика
Приходить раньше всех бесполезно: вот что действительно открывает путь к карьере
Питомцы
Италия юридически закрепила право сотрудников на оплачиваемый отпуск по уходу за питомцем
Садоводство
Сад становится ловушкой для вредителей: эти растения своим запахом спасают урожай
Еда
Свежеобжаренный кофе удивляет сроками: вот когда зерно становится вкусным
Недвижимость
Выбор освещения для комнатных растений: советы по типам ламп в 2026 году
Наука
Путешествие сквозь миллионы лет: необычная бактерия, найденная в сибирских скважинах
Авто и мото
Иллюзия идеального состояния: как продавцы скрывают последствия ДТП и ошибки электроники
Общество
Одинокая жизнь запускает опасный процесс: организм реагирует совсем не случайно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet