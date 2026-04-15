Личные границы стираются незаметно: как вовремя понять, что это уже панибратство
Границу между вежливостью и панибратством можно определить по собственным ощущениям — от уважения до раздражения, пояснила детский и семейный психолог Надежда Резенова. О том, как распознать и корректно обозначить личные границы, она рассказала в беседе с NewsInfo.
Резенова считает, что ключевым ориентиром в общении являются внутренние ощущения человека. По ее словам, важно обращать внимание не только на слова, но и на дистанцию, интонацию и форму обращения.
"Когда вежливость, мы чувствуем уважение, чувствуем соблюдение наших личных границ. Если раздражение и злость, уже панибратство идет. Если человек чувствует себя достаточно уверенно, спокойно и расслабленно, наверное, уважение", — пояснила Резенова.
Она также отметила, что при переходе границ важно прямо, но корректно обозначать свое недовольство через "я-высказывания".
"Проговаривать конкретно. Есть фразы, когда мы говорим о своих чувствах, что "я чувствую раздражение, когда вы так со мной разговариваете", "не на "ты" говорите, а на "вы"", — говорит эксперт.
По ее мнению, уважительное объяснение своих чувств и ожиданий позволяет сохранить диалог, а реакция собеседника уже остается его личным выбором.
"Если нет намерения обидеть, оскорбить, то четко и ясно говорим, как со мной надо обращаться. Понимаю, что я делаю с уважением к другому человеку, намерение у меня продолжить общение, а не оскорбить. Из этих показателей начинаем разговаривать. А там уже выбор самого человека — обижаться или все-таки прислушаться", — резюмировала психолог.
