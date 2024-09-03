Зажала в подъезде: Ляйсан Утяшева рассказала, как разобралась с Надеждой Сысоевой после слухов о её романе с Волей

Ляйсан Утяшева рассказала о том, как в начале их отношений с Павлом Волей она приревновала его к Надежде Сысоевой. В тот момент она была уверена, что её предали.

Оказалось, что на красной дорожке музыкальной премии Муз-ТВ Ляйсан увидела Павла в компании Надежды. Появились слухи о романе между двумя комиками. Это стало для Утяшевой неприятным сюрпризом, потому что к тому моменту они уже тайно встречались, и она подумала, что юморист её бросил.

Несколько лет Ляйсан таила обиду на Надежду, но в итоге они смогли поговорить и помириться.

"Ляйсан с Пашей встречались секретно какое-то время. Мы об этом ничего не знали. У нас была огромная компания ребят на Пресне, где мы тусовались, общались, делали музыку. Там же был и Паша — один из наших общих друзей", — объяснила Надежда Сысоева в передаче "Дерзкая готовка".

Она поделилась, что в тот момент во время вручения премий она стояла в закулисье и пдакала из-за того, что упустила свой шанс выйти на дорожку. По ошибке ей прислали приглашение на час позже чем остальным участницам шоу Comedy Woman. Её подруга Катя Корнева привела туда Павла, который узнав, что произошло, сказал:

"Надюш, ничего, не расстраивайся. Сейчас я тебе подарю незабываемый момент", — и они прошли по дорожке вместе.

На следующий день и пошли разговоры о романе Сысоевой с Пашей и о том, что она попала в Comedy Woman благодаря ему.

А Лейсан призналась, что в тот день была вне себя от ревности. Их отношения с Павлом только начинались, они ещё не говорили о том, чтобы объявить себя парой, и она не могла предъявлять ему претензий.

"Мне подарил бессонные ночи и слёзы в подушку", — заявила бывшая гимнастка.

Сейчас они закрыли эту тему и смогли всё выяснить и помириться. Ляйсан сама подловила Надежду в подъезде и вызвала на разговор.

"Я тебя в подъезде зажала и сказала: "Давай поговорим", — напомнила Утяшева.

А Надежда до сих пор сожалеет, что сама не подошла к Ляйсан и не рассказала, как всё было на самом деле.

Уточнение: Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (род. 28 июня 1985) - российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года. Телеведущая и спортивный комментатор.

Фото: YouTube канал Ляйсан Утяшева/Скриншот видео YouTube канала Ляйсан Утяшева(public domain)