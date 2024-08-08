Утвержден закон, обеспечивающий государственную поддержку производителей кормовых и пищевых добавок

Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал закон, который расширяет государственную поддержку на производителей кормовых и пищевых добавок, а также ветеринарных средств.

Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации. Законопроект был подготовлен и принят в целях укрепления технологического суверенитета агропромышленного комплекса РФ, в частности, для содействия развитию собственного производства таких добавок и препаратов, поясняла ранее заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она обращала внимание, что на сегодняшний день такие производства невозможно поддерживать в рамках принятой госпрограммы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, так как большинство из них не связано с переработкой сельскохозяйственного сырья.

Закон с 1 сентября 2024 года включает в число получателей мер господдержки организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят лекарства для ветеринарного применения, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты.

Фото: Wikimedia Commons/kremlin.ru, The Presidential Press and Information Office, (Creative Commons Attribution 4.0 License)