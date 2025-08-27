Рабочая машина с комфортом внедорожника: чем удивляет Defender 2026
Когда-то утилитарные квадроциклы-"сайд-бай-сайды" были простыми рабочими машинами. Сегодня же они всё больше походят на автомобили — и новый 2026 Can-Am Defender только подтверждает эту тенденцию.
Автомобильные привычки в мире UTV
Раньше главным достоинством таких машин была простота. Теперь же за $38 тысяч покупатель получает не просто утилитарный транспорт, а технику с "автомобильным характером".
Первые шаги в эту сторону сделала Polaris, предложив мультимедийную систему RideCommand. Сегодня в модельном ряду можно найти даже RZR с подогревом и вентиляцией сидений. Can-Am не отстаёт: Defender нового поколения обзавёлся множеством функций, которые привычны скорее в легковом авто, чем в утилитарной технике.
Техника и мощность
Даже если оставить в стороне гаджеты, Defender впечатляет:
- новый 999-кубовый двигатель Rotax развивает 95 л. с. вместо прежних 82;
- передние А-образные рычаги стали на 50% массивнее, подвеска заметно прочнее;
- тормозная система получила 262-мм передние диски и гидравлические суппорты с двумя 32-мм поршнями.
Так что машина не только "умнее", но и ощутимо мощнее.
"Автомофикация" в деталях
Ключевой элемент — 10,25-дюймовый дисплей, который объединяет:
- Bluetooth-аудио,
- GPS,
- камеру заднего вида,
- настраиваемую виртуальную приборку.
На руле — кнопки для управления громкостью и голосовым ассистентом. В версиях Defender Limited и Lone Star обновлённая климатическая система обещает ещё более холодный холод и более горячий жар. В салоне стало просторнее: на 8% больше места для ног по сравнению с конкурентами, а модификация XMR вмещает пятерых пассажиров.
Почему покупатели выбирают UTV, а не пикап?
Многие удивляются: зачем тратить почти $38 тысяч на утилитарный вездеход, когда можно купить пикап? Но для фермеров, охотников и любителей активного отдыха это вопрос удобства. Такой UTV не просто помощник — он ещё и комфортен, а по ощущениям всё больше напоминает привычный F-150 или Super Duty.
И пока спрос на такие "люксовые утилитарники" растёт, производители будут идти дальше. Вполне возможно, что в ближайшие годы мы увидим Apple CarPlay или даже массаж сидений в салоне Can-Am или Polaris.
Итог
2026 Can-Am Defender стал ещё одним доказательством: UTV больше не ограничиваются утилитарностью. Они превращаются в настоящие "мини-SUV", готовые одновременно и работать, и дарить комфорт.
