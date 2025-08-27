Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:36

Рабочая машина с комфортом внедорожника: чем удивляет Defender 2026

Can-Am показала Defender 2026 года: больше мощности и автомобильных функций

Когда-то утилитарные квадроциклы-"сайд-бай-сайды" были простыми рабочими машинами. Сегодня же они всё больше походят на автомобили — и новый 2026 Can-Am Defender только подтверждает эту тенденцию.

Автомобильные привычки в мире UTV

Раньше главным достоинством таких машин была простота. Теперь же за $38 тысяч покупатель получает не просто утилитарный транспорт, а технику с "автомобильным характером".

Первые шаги в эту сторону сделала Polaris, предложив мультимедийную систему RideCommand. Сегодня в модельном ряду можно найти даже RZR с подогревом и вентиляцией сидений. Can-Am не отстаёт: Defender нового поколения обзавёлся множеством функций, которые привычны скорее в легковом авто, чем в утилитарной технике.

Техника и мощность

Даже если оставить в стороне гаджеты, Defender впечатляет:

  • новый 999-кубовый двигатель Rotax развивает 95 л. с. вместо прежних 82;
  • передние А-образные рычаги стали на 50% массивнее, подвеска заметно прочнее;
  • тормозная система получила 262-мм передние диски и гидравлические суппорты с двумя 32-мм поршнями.

Так что машина не только "умнее", но и ощутимо мощнее.

"Автомофикация" в деталях

Ключевой элемент — 10,25-дюймовый дисплей, который объединяет:

  • Bluetooth-аудио,
  • GPS,
  • камеру заднего вида,
  • настраиваемую виртуальную приборку.

На руле — кнопки для управления громкостью и голосовым ассистентом. В версиях Defender Limited и Lone Star обновлённая климатическая система обещает ещё более холодный холод и более горячий жар. В салоне стало просторнее: на 8% больше места для ног по сравнению с конкурентами, а модификация XMR вмещает пятерых пассажиров.

Почему покупатели выбирают UTV, а не пикап?

Многие удивляются: зачем тратить почти $38 тысяч на утилитарный вездеход, когда можно купить пикап? Но для фермеров, охотников и любителей активного отдыха это вопрос удобства. Такой UTV не просто помощник — он ещё и комфортен, а по ощущениям всё больше напоминает привычный F-150 или Super Duty.

И пока спрос на такие "люксовые утилитарники" растёт, производители будут идти дальше. Вполне возможно, что в ближайшие годы мы увидим Apple CarPlay или даже массаж сидений в салоне Can-Am или Polaris.

Итог

2026 Can-Am Defender стал ещё одним доказательством: UTV больше не ограничиваются утилитарностью. Они превращаются в настоящие "мини-SUV", готовые одновременно и работать, и дарить комфорт.

