Утренний выбор решает весь день: тёплая еда меняет старт организма

Легкий горячий суп может стать полноценным и полезным завтраком, особенно в холодное время года, когда организму требуется мягкий запуск пищеварения. Такая практика широко распространена в ряде стран Азии и Европы и имеет под собой физиологическое обоснование. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова. Источник — URA.RU.

Почему суп подходит для утреннего приема пищи

По словам специалиста, после ночного отдыха желудочно-кишечный тракт работает в "щадящем режиме": снижается выработка желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы, а моторика кишечника замедляется. В этой ситуации теплая жидкая пища становится наиболее мягким способом включить пищеварительные процессы.

"Суп на завтрак — это хорошая идея, особенно в осенне-зимний период. Утром наш желудочно-кишечный тракт только просыпается, ночью он отдыхает, снижается секреция желудочного сока, желчи, ферментов поджелудочной железы, замедляется моторика кишечника, и теплое жидкое блюдо — первое из самых мягких способов включить пищеварение", — объяснила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью радио "Спутник".

Польза теплой жидкой пищи

Эксперт отмечает, что теплая жидкость стимулирует выработку желудочного сока и желчи, улучшает работу кишечника и подготавливает организм к последующим приемам пищи в течение дня. Кроме того, суп помогает восполнить дефицит жидкости, возникающий за ночь.

По словам Разареновой, за время сна человек может терять до 500 мл жидкости, и утренний суп способствует восстановлению водного баланса без резкой нагрузки на желудок.

Каким должен быть утренний суп

Оптимальным вариантом для завтрака врач называет легкий бульон или овощной суп с добавлением источника белка. Это может быть курица, рыба, тофу или бобовые, а также небольшое количество круп и овощей.

При этом специалист предостерегает от употребления на завтрак наваристых мясных, жирных и острых супов, а также блюд со сливками и зажаркой. Такие варианты требуют активной работы ферментных систем и могут вызывать изжогу, тошноту и чувство тяжести, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.