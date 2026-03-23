Мужчина кашляет
© freepik.com by 8photo is licensed under Public domain
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:41

Утренний дискомфорт в горле не стоит списывать на простуду: что скрывается за привычным першением

Першение, сухость и жжение в горле по утрам могут возникать даже без признаков простуды и быть связаны с нарушением дыхания во сне и образом жизни. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Зайцев объяснил, что утреннее першение и сухость в горле чаще всего связаны с нарушением носового дыхания во сне. По его словам, человек может этого не замечать, поскольку проблема возникает уже в фазе глубокого сна. В результате дыхание происходит через рот, что постепенно приводит к пересушиванию слизистой.

"Когда человек засыпает, примерно через час нос может перестать нормально дышать из-за отека носовых раковин — в большей степени средней и нижней. Человек этого обычно не замечает, потому что находится в глубоком сне. В таких случаях он начинает дышать ртом, и это приводит к пересушиванию задней стенки глотки. В результате появляются сухость, першение и жжение, а в более выраженных случаях это может сопровождаться храпом и даже эпизодами ночного апноэ", — пояснил он.

Специалист добавил, что ситуацию усугубляют внешние факторы, связанные с образом жизни. По его словам, сухой воздух в помещении и отсутствие проветривания усиливают пересушивание слизистой. Также негативно влияют курение и особенности питания. При сочетании этих факторов проблема развивается быстрее и становится более выраженной.

"Если человек спит в непроветриваемом помещении, где нет движения воздуха, если он злоупотребляет курением — будь то сигареты, вейпы или кальяны, а также регулярно ест острую, перченую, соленую и жареную пищу, все это дополнительно сушит глотку. Когда такие факторы накладываются на нарушение носового дыхания во сне, эффект усиливается в разы. В итоге достаточно быстро формируется стойкий дискомфорт, который не проходит сам по себе", — отметил врач.

Зайцев подчеркнул, что при отсутствии лечения такие состояния могут приводить к хроническим заболеваниям. По его словам, воспаление постепенно усиливается и распространяется на другие отделы. Это затрагивает не только глотку, но и миндалины, а также может отражаться на голосе. В результате состояние человека заметно ухудшается.

"Постоянное пересушивание слизистой и дыхание через рот во сне приводят к хроническому воспалению — сначала развивается субатрофический, затем атрофический фарингит, нередко возникает трудно поддающийся лечению гранулезный фарингит. В процесс вовлекаются небные миндалины, формируется тонзилофарингит, а воспаление может распространяться ниже, влияя на голос — он становится грубым и сиплым. Поэтому такие симптомы нельзя игнорировать, необходимо разбираться в причинах и обращаться к врачу", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

