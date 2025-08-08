Когда усталость — не про недосып: болезни, которые прячутся за переутомлением

сегодня в 14:08

Роллы мечты: как эксперты советуют экономить на любимом блюде до 40%

Эксперт раскрыл секреты экономии на роллах. Узнайте, как снизить цену на любимое блюдо до 50%, используя акции, морепродукты и выгодные предложения. Заказывайте больше, платите меньше!

сегодня в 13:26

Как в Видновском перинатальном центре спасли новорожденную с весом 950 грамм

В Видновском перинатальном центре врачи спасли 27-недельную девочку весом 950 г. Прогноз на её развитие благоприятный.

сегодня в 13:08

Тайны лапши быстрого приготовления: что вы не знали о калорийности и пользе

Многие россияне считают, что употребление лапши быстрого приготовления неминуемо ведет к увеличению веса. Это связано с распространенным мнением о том, что такие продукты содержат много быстрых углеводов из-за муки из мягких сортов пшеницы.

сегодня в 12:23

Как миома матки может повлиять на ваше репродуктивное здоровье: что важно знать

Рост случаев миомы матки среди женщин до 35 лет вызывает тревогу. Какие факторы способствуют заболеванию и как избежать серьезных последствий для репродуктивного здоровья?

сегодня в 12:08

Диетолог предупреждает: эти ошибки при хранении продуктов испортят ваш новогодний стол

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, как правильно подготовить праздничное меню. Эксперты советуют уже сейчас начать закупки продуктов, чтобы к торжеству всё было под рукой и не возникло проблем с хранением.

сегодня в 11:40

Осенний напиток-спасатель: просто, вкусно и полезно — рецепт от шеф-повара

Известный шеф-повар Александр Белькович поделился рецептом вкусного и полезного напитка, который станет вашим лучшим помощником в сезон простуд! Узнайте секретный рецепт, содержащий цитрусовые, фейхоа и душицу, который укрепит ваш иммунитет. Готовится всего за 15 минут, этот напиток идеально подходит для осени! Восполните дефицит витаминов, защитите себя и свою семью.

сегодня в 11:17

Болезнь Альцгеймера: как распознать её задолго до потери памяти

Болезнь Альцгеймера можно предотвратить, если начать заботиться о своем здоровье заранее. Узнайте, какие факторы риска существуют и как распознать первые признаки заболевания.

сегодня в 10:40

Секрет долголетия: диетолог раскрыла дозировку орехов против деменции

Испанские ученые доказали, что употребление орехов снижает риск развития деменции. Диетолог Ирина Писарева раскрывает секреты выбора и употребления орехов для максимальной пользы. Узнайте, сколько орехов нужно съедать в день для профилактики и почему важно отказаться от соленых и жареных орехов. Подробности в нашем материале!

