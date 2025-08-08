Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эмоциональное истощение
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Когда усталость — не про недосып: болезни, которые прячутся за переутомлением

Врач назвал анемию, рак и сифилис среди причин постоянной усталости

Постоянная усталость не всегда результат напряжённого графика или недосыпа. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, какие опасные заболевания могут скрываться за переутомлением.

Болезни, которые маскируются под усталость

  • Рак — хроническая усталость может быть одним из первых неспецифических признаков онкологии, из-за чего лечение нередко начинается слишком поздно.
  • Сифилис — инфекция, которая на ранних стадиях может проявляться общей слабостью.
  • Болезнь Лайма — передаётся через укусы клещей, сопровождается упадком сил и другими симптомами.
  • Анемия — недостаток гемоглобина вызывает сонливость, снижение работоспособности и вялость.

Зачем нужна регулярная диагностика

"Не забывайте обследоваться. Раз в год важно делать флюорографию, чтобы оценить состояние лёгких. Женщинам раз в полгода-год необходимо посещать гинеколога… А мужчинам — ходить к урологу", — советует Кондрахин.

Регулярные визиты к врачам помогают выявить болезни на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

