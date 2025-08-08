Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лабораторные исследования в химии
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:59

Теперь врачи знают: генетический прорыв, который может приблизить лекарства от синдрома хронической усталости

Британские учёные сделали прорыв в понимании миалгического энцефаломиелита (МЭ/СХУ) — заболевания, которое годами оставалось загадкой. Впервые доказано, что его развитие напрямую связано с особенностями генома, а не только с образом жизни или внешними факторами.

Что такое МЭ/СХУ
Синдром хронической усталости — малоизученная болезнь, при которой человек испытывает изнуряющую усталость, не проходящую даже после отдыха. Она резко ограничивает повседневную активность и часто сопровождается:

  • проблемами с концентрацией и памятью;
  • болями в мышцах и суставах;
  • повышенной чувствительностью к свету, шуму и другим раздражителям.

По оценкам экспертов, этим заболеванием страдают около 67 миллионов человек по всему миру. Эффективного лечения пока не существует.

Как проходило исследование
Группа британских учёных проанализировала более 15 500 образцов ДНК.
Они обнаружили восемь областей генома с выраженными вариациями у пациентов с МЭ/СХУ по сравнению с контрольной группой. Эти гены связаны с иммунной и нервной системами и влияют на реакцию организма на инфекции.

"Впервые это исследование предоставляет убедительные доказательства генетической связи, на которой основан МЭ/СХУ", — отметил профессор Крис Понтинг.

Почему это важно
Учёные подчёркивают, что найденная связь исключает влияние таких факторов, как диета или уровень физической активности. Открытие может стать фундаментом для разработки эффективных методов диагностики и лечения болезни в будущем.

