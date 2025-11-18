Булка — не главное: как правильно подкармливать зимующих в городе уток

Лучшим выбором для зимней подкормки городских уток являются сухие корма, отметил орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин. О правилах кормления птиц зимой специалист рассказал NewsInfo.

Мишин пояснил, что уткам подходит еда, которая есть почти у каждого владельца собаки или кошки.

"Самое лучшее это сухой корм который продается для собак, для кошек. Конечно, идеальный вариант это корм для уток, комбикорм. Но его покупать мешками неудобно", — отметил Мишин.

Эксперт добавил, что допустимо давать птицам и белый хлеб, однако лучше сочетать его с более питательными продуктами. Главное, чтобы еда была не испорченной.

"Нельзя кормить плесневым, испортившимся хлебом. Продукты должны быть нормальные и свежие. Интоксикация у птиц проходит быстрее, чем у человека, утки реагируют более остро на испорченные продукты", — предупредил орнитолог.

В городских парках зимой можно часто встретить белок. Наиболее полезной подкормкой для зверьков являются орехи, добавил биолог-охотовед Александр Кормилицын.

Эксперт пояснил, что для белок в городской среде самым оптимальным остаются различные орехи. По его словам, это самый насыщенный и сбалансированный продукт для зерноядных животных, особенно зимой и в межсезонье.

"Любые орехи. Пусть покупают любые дешевые орехи. Арахис хотя бы. Хотя он не орех, а боб. Грецкий орех. Лесной орех", — отметил Кормилицын.

Эксперт добавил, что орехи обеспечивают животных полноценным питанием благодаря высокому содержанию жиров, витаминов и других веществ.

Биолог также призвал не пытаться брать животных на руки или слишком близко к ним приближаться, поскольку это может быть небезопасно для людей.