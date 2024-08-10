Автомобили подорожают: вот почему вам нужно купить машину до октября

С 1 октября 2024 года российские власти планируют значительно повысить ставки утилизационного сбора на автомобили, причем до 85%. Это изменение, по прогнозам, может повлиять на стоимость новых автомобилей, однако, как показал опрос, проведенный Quto.ru и сайтом «Автовзгляд», большинство российских автолюбителей не спешат воспользоваться возможностью купить автомобиль до роста цен.

Согласно исследованию, в котором приняли участие более двух тысяч человек, 56% респондентов с Quto и 72% с «Автовзгляда» не планируют приобретать новое авто до повышения утилизационного сбора. Однако 228 участников опроса уже начали искать подходящий автомобиль, а 184 человека всерьез задумались о такой покупке.

Интересно, что читатели Quto проявили больше решительности: 14% (172 человека) заявили о готовности к покупке, тогда как на «Автовзгляде» этот показатель составил всего 6%. Примечательно, что 422 респондента узнали о предстоящем изменении ставок только из этого опроса, что свидетельствует о недостаточной осведомленности населения.

Любопытно, что не все дилеры выступают против повышения утилизационного сбора. Так, продавцы Lada и Chery через Международную Ассоциацию Дилеров направили письмо премьер-министру с просьбой об увеличении сбора, считая, что это принесет пользу рынку. В целом, предстоящее повышение утилизационного сбора обещает стать значимым событием для российского автомобильного рынка, и его последствия еще предстоит оценить.

Фото: commons.wikimedia.org/ Milhouse35 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)