Утилизационный сбор может ударить не только по ценам на авто: рынок готовится к эффекту, о котором редко говорят

Утилизационный сбор на автомобили может обернуться не только ростом расходов для покупателей, но и косвенными рисками для рынка и безопасности на дорогах. Об этом сообщает "Лента.ру", приводя заявления председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, прозвучавшие в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Старение автопарка и спрос на подержанные детали

Ярослав Нилов считает, что увеличение финансовой нагрузки на автовладельцев может привести к тому, что машины в стране будут эксплуатировать дольше "положенного срока". Логика проста: если покупка нового автомобиля становится дороже, часть водителей откладывает обновление и продолжает ездить на старой технике. На практике это означает рост доли возрастных автомобилей и усиление спроса на ремонт, в том числе с использованием бывших в употреблении комплектующих.

"Это явное устаревание автопарка. Это расширение возможности приобретать бэушные детали", — отметил он.

В такой конфигурации, по его словам, появляется дополнительная уязвимость: спрос на детали может подпитывать криминальную мотивацию разбирать автомобили на запчасти.

Риск угонов и вопросы дорожной безопасности

Нилов предупреждает, что сложившаяся ситуация способна спровоцировать рост угонов. В его интерпретации механика выглядит так: чем выше спрос на подержанные детали, тем привлекательнее становится схема угона ради разборки. Депутат прямо увязывает потенциальное расширение "вторичного" рынка комплектующих с рисками криминализации сегмента обслуживания и ремонта.

Отдельным блоком он выделяет безопасность дорожного движения. По мнению Нилова, распространение старых автомобилей и использование неоригинальных деталей неизбежно отражаются на уровне безопасности. На этом фоне он выразил надежду, что власти смогут пересмотреть подход к утильсбору и принять "взвешенные решения", исходя из оценки реальных последствий для граждан и рынка.

Что изменилось с 1 декабря и почему это обсуждают

В материале уточняется, что с 1 декабря в России действуют обновлённые правила расчёта утильсбора для легковых автомобилей. В Минпромторге РФ пояснили, что базовая ставка теперь зависит от типа и объёма двигателя. При этом мощность агрегата учитывается при расчёте коэффициента по прогрессивной шкале.

Нилов напомнил и о политической рамке решения: по его словам, глава государства ранее обозначал временный характер утильсбора.

"Президент обозначил, что утильсбор — это временная мера", — подчеркнул парламентарий, добавив, что решения 2023 года и изменения, вступившие в силу с 1 декабря, требуют внимательного анализа.

Президент России Владимир Путин ранее выразил надежду, что утилизационный сбор на автомобили не будет вечным.