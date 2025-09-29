Утилизационный сбор по-новому: когда платить, а когда можно сэкономить на импорте

В России готовят изменения в систему таможенного регулирования. Госдума рассматривает инициативу, которая позволит освободить от утилизационного сбора транспортные средства, ввозимые для переработки или временного хранения. Законопроект разработали депутаты от ЛДПР, и он уже вызвал интерес у компаний, работающих с промышленной сборкой и экспортом.

"Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для невзимания утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ситуациями помещения их под таможенную процедуру таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории", — говорится в пояснительной записке.

По словам депутата Владимира Кошелева, существующая система создаёт избыточную нагрузку на предприятия, которые используют льготные таможенные режимы. Сейчас сбор приходится платить сразу, даже если транспортные средства не будут оставаться в России.

Сравнение: действующая и предлагаемая система

Параметр Сейчас После поправок Утилизационный сбор при ввозе Взимается сразу Освобождается при переработке или хранении Таможенный склад Сбор платится Освобождается Переработка на таможенной территории Сбор платится Освобождается Ввоз для экспорта после сборки Сбор платится Освобождается

Советы шаг за шагом: что изменится для компаний

Импортировать шасси и комплектующие станет дешевле. Компании смогут использовать таможенный склад без переплаты. Заводы, собирающие машины для экспорта, снизят издержки. В случае продажи автомобилей на внутреннем рынке сбор будет уплачен в полном объёме. Повысится конкурентоспособность российского автопрома на внешних рынках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : взимать сбор сразу при любом ввозе.

Последствие : рост издержек, снижение экспортного потенциала.

Альтернатива : освобождать от сбора при временном хранении и переработке.

Ошибка : игнорировать специфику льготных таможенных процедур.

Последствие : потеря интереса инвесторов и зарубежных партнёров.

Альтернатива : адаптировать систему к реальным условиям бизнеса.

Ошибка: считать отмену сбора "льготой".

Последствие: опасения о потере доходов бюджета.

Альтернатива: сбор будет взиматься при поступлении машин в свободное обращение.

А что если…

А что если поправки не примут? В этом случае российские предприятия продолжат переплачивать за временный ввоз комплектующих, что может привести к снижению объёмов экспорта и уходу некоторых компаний в другие юрисдикции.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Снижение издержек для производителей Необходимость контроля за схемами ввоза Поддержка экспорта Возможные споры о применении норм Повышение привлекательности льготных процедур Потребуется корректировка смежных нормативов

FAQ

Что такое утилизационный сбор?

Это обязательный платёж при ввозе транспортных средств, направленный на покрытие будущих расходов по их переработке.

Почему возникла проблема?

Сбор взимается даже тогда, когда транспортные средства не остаются в России, а перерабатываются или экспортируются.

Зачем нужны изменения?

Чтобы снизить издержки компаний, занимающихся сборкой и экспортом, и восстановить смысл льготных таможенных процедур.

Потеряет ли бюджет?

Нет, если транспортные средства попадут на внутренний рынок, сбор будет уплачен вместе с другими таможенными платежами.

Мифы и правда

Миф : освобождение от сбора лишит бюджет доходов.

Правда : сбор будет взиматься при реализации автомобилей в России.

Миф : поправки нужны только иностранным компаниям.

Правда : выгоду получат и российские заводы, работающие на экспорт.

Миф: отмена сбора снизит уровень переработки отходов.

Правда: изменения касаются только временных схем, а не внутреннего рынка.

Исторический контекст

В 2012 году в России введён утилизационный сбор для поддержки внутреннего автопрома. В 2014 году он был распространён и на импортные автомобили. В 2025 году обсуждаются поправки, устраняющие противоречия с таможенными процедурами.

Три интересных факта