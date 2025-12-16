Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:12

Утилизационный сбор без ошибок: новый онлайн-калькулятор облегчит жизнь автомобилистам

Введение онлайн-калькулятора утильсбора позволит избежать ошибок при расчете — Ярослав Нилов

Вопрос уплаты утильсбора для граждан, ввозяющих автомобили в Россию, стал предметом обсуждения в Госдуме. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил создать на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) специальный онлайн-калькулятор для расчета утильсбора. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Проблема расчета утильсбора

По действующему законодательству, каждый транспортный средства, ввозимый в Россию или произведённый в стране, должен облагаться утилизационным сбором, предназначенным для обеспечения экологической безопасности. В случае самостоятельного ввоза автомобилей из-за границы, граждане обязаны рассчитывать размер утильсбора самостоятельно. В иных случаях эта сумма уже включена в стоимость транспортного средства.

Однако, как показала практика, многие плательщики сталкиваются с трудностями при расчете суммы утильсбора. Некорректные расчеты могут привести к необходимости доплаты, порой значительных сумм, после проверки документов, что в некоторых случаях может составить несколько сотен тысяч рублей.

"Адекватным решением в сложившейся ситуации представляется внедрение "онлайн-калькулятора утильсбора", администрируемого ФТС, по аналогии с "ипотечным калькулятором", "калькулятором НДС" или "калькулятором расчета нотариальных услуг"", — говорится в письме Ярослава Нилова.

Предложение по внедрению онлайн-калькулятора

Депутат предложил создать такой калькулятор, который помогал бы гражданам корректно и быстро рассчитать сумму утильсбора с использованием автоматических алгоритмов. По мнению Нилова, это значительно упростило бы процесс и позволило бы избежать ошибок в расчете. Калькулятор мог бы быть разработан на основе технологий искусственного интеллекта, что обеспечило бы точность расчётов.

Кроме того, Нилов предложил, чтобы уплата утильсбора происходила только после проверки суммы ФТС, а сам сервис был бы аналогичен тому, что используется для расчета налогового вычета через Федеральную налоговую службу (ФНС).

Позиция по уплате утильсбора

Как отмечает депутат, введение такого калькулятора значительно облегчит жизнь гражданам, которые сталкиваются с необходимостью самостоятельного расчета утильсбора. Это позволит минимизировать ошибки и избежать неприятных последствий, связанных с неправильными расчетами и возможными доначислениями.

