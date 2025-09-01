Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:03

Почему даже за жильё без жильцов придётся платить счета

Юрист Мария Спиридонова объяснила, в каких случаях можно сделать перерасчёт ЖКХ

Вопрос оплаты коммунальных услуг часто вызывает споры, особенно у владельцев пустующих квартир. Однако суды последовательно подтверждают: даже если жильё стоит без жильцов, платить за него всё равно нужно.

Судебный пример

Недавно Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело москвички, которая владеет квартирой, но с 2016 года там не живёт и не зарегистрирована. Женщина сначала исправно оплачивала счета, но затем стала вносить лишь часть суммы, ссылаясь на высокую стоимость и плохое качество услуг. Она попросила суд списать долги, однако все инстанции отказали.

"Освобождение от уплаты коммунальных услуг по мотиву постоянного отсутствия лиц, проживающих в жилом помещении, законом не предусмотрено", — подчеркнули в суде.

Что говорит закон

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова поясняет: полностью освободиться от платы нельзя. Даже если человек не проживает в квартире, он обязан оплачивать услуги по содержанию общедомового имущества.

Но есть и нюанс: при отсутствии в доме более пяти дней подряд можно потребовать перерасчёт за водоснабжение, водоотведение и газоснабжение. Для этого нужно после возвращения подать заявление в центр "Мои документы" и приложить подтверждающие бумаги — билеты, справки из санатория или даже "дачную" справку.

Важно помнить, что перерасчёт не делается по отоплению, а также по электро- и газоснабжению, если они начислены в составе затрат на отопление.

Сроки оплаты меняются

С 1 марта будущего года вводится единый срок внесения платежей: до 15-го числа каждого месяца. Квитанции будут приходить не позднее 5-го числа. Решением собрания жильцов ТСЖ изменить дату уже нельзя.

Кроме того, в ГИС ЖКХ будут размещаться сведения о должниках — их будут вносить судебные приставы.

Как избежать переплат

Юристы напоминают:
• требовать перерасчёт можно только официально через заявление;
• авансовые платежи помогают спокойно уехать в отпуск или командировку;
• индивидуальные счётчики позволяют экономить, но важно следить за пломбами и вовремя проходить поверку.

В Московской жилищной инспекции предупреждают: нарушение пломбы на счётчике приведёт к десятикратному росту платы за услугу. Перерасчёт начисляется за три предыдущих месяца до устранения нарушения.

Таким образом, даже если квартира пустует, владелец обязан платить за коммунальные услуги. Закон предусматривает только частичный перерасчёт и контроль со стороны управляющих компаний.

