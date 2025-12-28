Власти спрятали главный удар по кошельку петербуржцев на осень: вот что вырастет почти на 20%

В 2026 году петербуржцев ждет двукратное повышение платы за коммунальные услуги: небольшой рост в январе сменится резким скачком осенью, и суммарно тарифы вырастут на 16,5%. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: власти объясняют индексацию удорожанием энергоресурсов и необходимостью финансировать крупные инвестпроекты в энергетике, направленные на повышение надежности и качества услуг.

Два этапа индексации: январь и октябрь

Согласно информации комитета, с 1 января 2026 года стоимость коммунальных услуг в жилом помещении увеличится на 1,7%. Основное повышение произойдет позже: с 1 октября 2026 года тарифы поднимутся еще на 14,6%. Таким образом, суммарный рост за год составит 16,5%, причем наиболее чувствительным для жителей станет именно осенний этап.

"Решение связано с ростом стоимости энергоресурсов на федеральном уровне и призвано обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов в энергетике, направленных на повышение надежности и качества оказываемых потребителям услуг", — отметили в комитете.

Власти подчеркивают, что индексация должна обеспечить инфраструктурные изменения, влияющие на устойчивость энергосистемы и качество коммунального обслуживания.

Какие услуги подорожают сильнее всего

Комитет уточняет, что наиболее ощутимое повышение ожидается в октябре. Тарифы на теплоснабжение — отопление и горячее водоснабжение — вырастут почти на 17%, до 2,8 тыс. руб. за 1 Гкал. Холодное водоснабжение и водоотведение подорожают на 19%, до 50,5 руб. за кубометр. Газоснабжение прибавит почти 12%, до 10,1 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м.

Электроснабжение также вырастет в цене: плата увеличится на 13%, до 7,88 руб. за кВт*ч. Таким образом, рост затрагивает весь набор базовых коммунальных услуг, а наиболее заметные изменения приходятся на тепло и воду — традиционно самые весомые позиции в платежках.

НДС и бюджетные субсидии: что влияет на итоговый счет

В Комитете по тарифам отдельно указали на "особенность" регулирования в 2026 году — рост ставки НДС до 22% с 1 января. Закон о повышении налога президент России Владимир Путин подписал в ноябре, а 19 декабря в ходе прямой линии назвал этот вопрос "острым" и объяснил решение необходимостью "сбалансированности бюджета". Комитет подчеркивает, что налоговое изменение становится дополнительным фактором в расчетах тарифов.

При этом власти акцентируют: без бюджетной поддержки рост для населения был бы куда более резким. Смольный направит 43 млрд рублей на применение льготных тарифов для жителей в следующем году. По оценке городских властей, без этой субсидии повышение коммунальных тарифов для граждан составило бы свыше 70%. Таким образом, бюджетные компенсации фактически ограничивают рост платежей в пределах установленных параметров.

Как тарифы менялись раньше

До этого тарифы ЖКХ в Петербурге повышали в июне 2025 года. С 1 июля коммунальные услуги подорожали в среднем на 12,8%. На фоне прошлогодней индексации новое повышение выглядит более масштабным по суммарному значению, особенно с учетом разнесения роста на два этапа и заметной "октябрьской" части.