Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by KarriTsa is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:00

Власти спрятали главный удар по кошельку петербуржцев на осень: вот что вырастет почти на 20%

Тарифы на воду и отопление вырастут с октября на 17% — комитет по тарифам

В 2026 году петербуржцев ждет двукратное повышение платы за коммунальные услуги: небольшой рост в январе сменится резким скачком осенью, и суммарно тарифы вырастут на 16,5%. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: власти объясняют индексацию удорожанием энергоресурсов и необходимостью финансировать крупные инвестпроекты в энергетике, направленные на повышение надежности и качества услуг.

Два этапа индексации: январь и октябрь

Согласно информации комитета, с 1 января 2026 года стоимость коммунальных услуг в жилом помещении увеличится на 1,7%. Основное повышение произойдет позже: с 1 октября 2026 года тарифы поднимутся еще на 14,6%. Таким образом, суммарный рост за год составит 16,5%, причем наиболее чувствительным для жителей станет именно осенний этап.

"Решение связано с ростом стоимости энергоресурсов на федеральном уровне и призвано обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов в энергетике, направленных на повышение надежности и качества оказываемых потребителям услуг", — отметили в комитете.

Власти подчеркивают, что индексация должна обеспечить инфраструктурные изменения, влияющие на устойчивость энергосистемы и качество коммунального обслуживания.

Какие услуги подорожают сильнее всего

Комитет уточняет, что наиболее ощутимое повышение ожидается в октябре. Тарифы на теплоснабжение — отопление и горячее водоснабжение — вырастут почти на 17%, до 2,8 тыс. руб. за 1 Гкал. Холодное водоснабжение и водоотведение подорожают на 19%, до 50,5 руб. за кубометр. Газоснабжение прибавит почти 12%, до 10,1 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м.

Электроснабжение также вырастет в цене: плата увеличится на 13%, до 7,88 руб. за кВт*ч. Таким образом, рост затрагивает весь набор базовых коммунальных услуг, а наиболее заметные изменения приходятся на тепло и воду — традиционно самые весомые позиции в платежках.

НДС и бюджетные субсидии: что влияет на итоговый счет

В Комитете по тарифам отдельно указали на "особенность" регулирования в 2026 году — рост ставки НДС до 22% с 1 января. Закон о повышении налога президент России Владимир Путин подписал в ноябре, а 19 декабря в ходе прямой линии назвал этот вопрос "острым" и объяснил решение необходимостью "сбалансированности бюджета". Комитет подчеркивает, что налоговое изменение становится дополнительным фактором в расчетах тарифов.

При этом власти акцентируют: без бюджетной поддержки рост для населения был бы куда более резким. Смольный направит 43 млрд рублей на применение льготных тарифов для жителей в следующем году. По оценке городских властей, без этой субсидии повышение коммунальных тарифов для граждан составило бы свыше 70%. Таким образом, бюджетные компенсации фактически ограничивают рост платежей в пределах установленных параметров.

Как тарифы менялись раньше

До этого тарифы ЖКХ в Петербурге повышали в июне 2025 года. С 1 июля коммунальные услуги подорожали в среднем на 12,8%. На фоне прошлогодней индексации новое повышение выглядит более масштабным по суммарному значению, особенно с учетом разнесения роста на два этапа и заметной "октябрьской" части.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выплаты за первого ребёнка в 2026 превысят 1 млн рублей в Новгородской области — ТАСС 23.12.2025 в 11:14
Молодым мамам до 29 лет дают новый бонус: Новгородская область добавляет сотни тысяч к маткапиталу

В 2026 году молодые семьи в Новгородской области получат более 1 миллиона рублей за рождение первого ребенка, что изменит демографическую ситуацию региона.

Читать полностью » Выплату на ребенка под опекой в Петербурге подняли до 20 025 руб. — ТАСС 17.12.2025 в 12:15
Петербург поднял планку для приёмных семей: выплаты на ребёнка вырастут

В Петербурге изменят правила поддержки приемных семей: выплаты на детей вырастут и будут напрямую привязаны к прожиточному минимуму.

Читать полностью » Жители Ленобласти заметили северное сияние над Финским заливом в ночь на 13 декабря 13.12.2025 в 14:07
Небо загорелось после полуночи: жители Ленобласти стали свидетелями редкого явления

Жители Ленинградской области ночью наблюдали редкое для региона северное сияние — яркие вспышки были видны над Выборгом и побережьем залива.

Читать полностью » В Мурманской области суд впервые установил ответственность хозяина за самовыгул собаки 13.12.2025 в 13:44
Собака вышла одна — хозяин сел на скамью подсудимых: в регионе вынесли первый приговор

В Мурманской области впервые вынесли приговор за самовыгул собаки: нарушение правил привело к тяжёлым травмам пенсионерки и уголовной ответственности хозяина.

Читать полностью » Петербург разработал программу развития зимнего туризма — Ваньчков 12.12.2025 в 9:31
Петербург ломает систему: как город белых ночей планирует стать столицей зимнего туризма

Петербург готовит программу зимнего туризма и рассчитывает на гостей из стран, где снег — редкость. Ключ к успеху видят в авиасообщении и транзите.

Читать полностью » В Ленобласти утвердили десять музеев для официальной регистрации брака в 2026 году 08.12.2025 в 19:19
История становится свидетелем: в 2026 году жениться можно будет в музеях

В Ленинградской области свадебные церемонии выходят за пределы ЗАГСов: к 2026 году официальную регистрацию брака можно будет провести уже в десяти музеях региона.

Читать полностью » В Череповце суд обязал хозяйку овчарки выплатить 30 тысяч пострадавшему от укуса 08.12.2025 в 19:13
Овчарка превратила подъезд в ловушку: суд заставил хозяйку заплатить за страх и нападение

Суд Череповца обязал хозяйку овчарки выплатить компенсацию подростку, которого собака укусила в подъезде, — разбирательство установило вину владелицы.

Читать полностью » В Петербурге заявили о вреде помёта птиц для памятников и готовят запрет на кормление 03.12.2025 в 23:54
Крошки на ладони — трещины на фасадах: Петербург готовится ограничить кормление птиц

Петербург обсуждает запрет на кормление птиц: специалисты предупреждают о разрушении памятников и росте рисков, связанных с увеличением городских популяций.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Комплексный уход улучшил качество жизни пожилых кошек и собак — The Conversation
Экономика
Банки начнут проверять происхождение наличных от суммы около 1 млн рублей — Эльмира Асяева
Общество
МВД зафиксировало рост схем с психологическим давлением на пользователей — ТАСС
Красота и здоровье
Сбои биологических часов объединяют разные психические расстройства — учёные Калифорнийского университета
Туризм
Власти Таиланда развернули 39 бесплатных кемпингов для туристов — Турпром
Туризм
Emirates с декабря 2026 года обновит сервис сна в первом классе — Турпром
Дом
Изогнутые зеркала вытеснили прямоугольные в ванных — House Digest
Авто и мото
Чрезмерно плавная езда вредит двигателю автомобиля — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet