Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:41

С января по сентябрь — едва заметно, с октября — резкий взлёт: какой план роста ЖКУ приняли в Бурятии

Тарифы на ЖКУ в Бурятии вырастут на 13.7% с октября — Правительство Бурятии

Повышение коммунальных платежей в 2026 году в Бурятии растянут по времени так, что основная нагрузка для жителей придется на осень — именно тогда предусмотрен самый заметный скачок. Об этом сообщает правительство Бурятии: утвержден график и параметры роста платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. В документе указано, что повышение пройдет в два этапа, а максимальные значения ограничены предельными индексами.

Два этапа повышения и ключевые даты

Согласно распоряжению №1022-р от 8 декабря 2025 года, рост тарифов запланирован в два периода. Первый этап охватывает большую часть года — с 1 января по 30 сентября 2026 года. В этот промежуток плата за ЖКУ, как указано в распоряжении, увеличится умеренно: предельный индекс роста установлен на уровне 1,7%.

Второй этап начинается с 1 октября 2026 года и, как следует из документа, станет наиболее ощутимым. Для последнего квартала установлен максимально допустимый рост 13,7% за оставшиеся три месяца 2026 года. Таким образом, именно октябрь-декабрь формируют главный "пик" повышения по сравнению с первой частью года.

Для каких территорий действуют индексы

Правительство Бурятии уточняет, что предельный индекс 1,7% на период с января по сентябрь распространяется на все муниципальные образования. В тексте отдельно названы Улан-Удэ и Северобайкальск, которые также попадают под это ограничение. Это означает, что в первой части 2026 года подход будет единым по республике.

При этом второй этап с 1 октября также описан как ограниченный предельными значениями. Указывается максимальная планка роста — 13,7% на последние три месяца года. Иными словами, "коридор" для платежей на финише 2026 года будет существенно шире, чем в первые девять месяцев.

Что означает "предельный индекс" для квитанций

В документе, подготовленном Республиканской службой по тарифам, закреплены именно предельные (максимальные) значения. Правительство Бурятии поясняет: фактический рост в платежках может быть немного ниже утвержденного порога. Однако превышать установленный индекс плата не может — это и есть смысл предельного ограничения.

Также отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законодательством и постановлениями правительства РФ. Это подчеркивает, что речь идет о регламентированной процедуре, где регион фиксирует допустимые рамки роста. В итоге, как следует из утвержденного графика, основная финансовая нагрузка из-за подорожания коммунальных услуг придется на осенне-зимний период 2026 года.

