
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:13

Водоканал решил не мелочиться: тюменцы будут платить за воду на 32% больше

Тарифы на холодную воду в Тюмени вырастут на 32 процента — водоканал

В 2026 году тюменцев ждет сразу два этапа повышения коммунальных платежей — с 1 января и с 1 октября, причем по отдельным позициям рост измеряется десятками процентов. Об этом сообщает Газета.ру. Самый заметный скачок, по данным из публикации, придется на холодную воду: осенью тариф увеличится на 32,4%, а совокупно за год — на 34,1%.

Как и когда вырастут тарифы: два повышения за год

В материале говорится, что индексация пройдет в два захода: в начале года и осенью. Наибольший рост связан с услугами водоснабжения и отопления, а также с рядом других коммунальных направлений. Для жителей это означает, что платежки могут ощутимо измениться дважды, и эффект будет неравномерным в зависимости от структуры потребления.

Осенний этап индексации выглядит ключевым по масштабу, поскольку именно с 1 октября у отдельных поставщиков заложены максимальные проценты роста. При этом по части услуг с 1 января предусмотрено сравнительно небольшое повышение, которое затем дополняется значительно более высоким октябрьским ростом.

Вода и водоотведение: максимальный рост у "Тюмень Водоканала"

Тариф на питьевую воду от "Тюмень Водоканал" с 1 октября увеличится на 32,4%. В годовом выражении, как уточняется в тексте, рост составит 34,1%. Водоотведение, по той же информации, подорожает с октября на 28,3%.

Такие цифры означают, что именно "водный" блок станет основным драйвером роста расходов для домохозяйств, где потребление воды выше среднего. При этом увеличение платы будет зависеть не только от тарифа, но и от наличия счетчиков и фактического объема потребления.

Тепло, газ, электричество и вывоз отходов: где еще поднимут цены

Отопление от компании УСТЭК с нового года, как указано в публикации, подорожает на 1,7%, а с 1 октября — на 25,19%. Газ (поставщик — "Газпром межрегионгаз Север") вырастет на 1,7% и 10,01% соответственно. По электроэнергии рост зависит от поставщика и типа учета; максимальная прибавка в дневной зоне, по данным материала, может достигать 23,4%.

Отдельно отмечается повышение платы за вывоз ТКО: с 1 октября она увеличится на 17,2%. В сумме это формирует широкий фронт индексации — затрагивается и базовая "квартира" (тепло/вода), и энергоресурсы, и коммунальная инфраструктура в части обращения с отходами.

Что говорят на федеральном уровне о росте тарифов

9 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что повышение тарифов ЖКХ не должно приобретать стихийного характера. Этот тезис прозвучал на фоне дискуссий о нагрузке на граждан и качестве коммунальных услуг.

