© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:01

Ложные угрозы отключений: новая схема обмана через Telegram

Мошенники выманивают паспортные данные и СНИЛС через ботов "от имени УК" — МВД

Злоумышленники начали рассылать сообщения от имени управляющих компаний и аварийных служб. В них граждан пугают отключением газа, воды или электричества и предлагают "решить проблему" через Telegram-бота.

Как работает схема
Бот маскируется под интерфейс госуслуг — например, под ГИС ЖКХ. Далее он запрашивает у жертвы:

  • ФИО,
  • паспортные данные,
  • СНИЛС и ИНН,
  • номер телефона.

После этого приходит "уведомление" якобы от Роскомнадзора: личные данные оказались у мошенников, и теперь нужно срочно связаться со "сотрудником ведомства" по ссылке.

Что происходит дальше
Попав на поддельный сайт, человек сталкивается с аферистами, которые под видом помощи начинают убеждать:

  • выдать коды из СМС,
  • сообщить данные банковских карт,
  • перевести деньги на "безопасный счёт".

Предупреждение МВД
В телеграм-канале МВД "Вестник киберполиции" подчеркнули:

  • сообщения о "перехвате данных", "подозрительной активности", "взломе аккаунта" или угрозах
  • отключения коммунальных услуг с просьбой перейти по ссылке — почти всегда дело рук мошенников.

Чтобы не попасться, эксперты советуют перепроверять информацию непосредственно в управляющей компании, а не в неизвестных ботах.

