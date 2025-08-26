Ложные угрозы отключений: новая схема обмана через Telegram

Злоумышленники начали рассылать сообщения от имени управляющих компаний и аварийных служб. В них граждан пугают отключением газа, воды или электричества и предлагают "решить проблему" через Telegram-бота.

Как работает схема

Бот маскируется под интерфейс госуслуг — например, под ГИС ЖКХ. Далее он запрашивает у жертвы:

ФИО,

паспортные данные,

СНИЛС и ИНН,

номер телефона.

После этого приходит "уведомление" якобы от Роскомнадзора: личные данные оказались у мошенников, и теперь нужно срочно связаться со "сотрудником ведомства" по ссылке.

Что происходит дальше

Попав на поддельный сайт, человек сталкивается с аферистами, которые под видом помощи начинают убеждать:

выдать коды из СМС,

сообщить данные банковских карт,

перевести деньги на "безопасный счёт".

Предупреждение МВД

В телеграм-канале МВД "Вестник киберполиции" подчеркнули:

сообщения о "перехвате данных", "подозрительной активности", "взломе аккаунта" или угрозах

отключения коммунальных услуг с просьбой перейти по ссылке — почти всегда дело рук мошенников.

Чтобы не попасться, эксперты советуют перепроверять информацию непосредственно в управляющей компании, а не в неизвестных ботах.