Платить за капремонт придётся раньше: в Пензе сократили сроки оплаты квитанций
На сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 26 сентября, было принято решение изменить сроки внесения платы за капитальный ремонт.
Как будет
С 1 марта 2026 года квитанции жильцам будут приходить не позднее 5-го числа месяца, а оплатить их необходимо будет до 15-го числа.
Как сейчас
Сегодняшний предельный срок оплаты капремонта — до 25-го числа. Таким образом, у жителей региона времени на внесение платежа станет меньше.
Почему меняют сроки
С 1 марта 2025 года в России вводится единый порядок оплаты всех коммунальных услуг:
-
квитанции должны приходить до 5-го числа,
-
оплатить нужно до 15-го числа.
Эксперты считают, что это нововведение позволит:
-
снизить уровень задолженности;
-
повысить дисциплину платежей;
-
обеспечить более стабильную работу системы ЖКХ.
