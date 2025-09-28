Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:22

Платить за капремонт придётся раньше: в Пензе сократили сроки оплаты квитанций

С марта 2026 года квитанции за капремонт будут приходить до 5 числа месяца

На сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 26 сентября, было принято решение изменить сроки внесения платы за капитальный ремонт.

Как будет

С 1 марта 2026 года квитанции жильцам будут приходить не позднее 5-го числа месяца, а оплатить их необходимо будет до 15-го числа.

Как сейчас

Сегодняшний предельный срок оплаты капремонта — до 25-го числа. Таким образом, у жителей региона времени на внесение платежа станет меньше.

Почему меняют сроки

С 1 марта 2025 года в России вводится единый порядок оплаты всех коммунальных услуг:

  • квитанции должны приходить до 5-го числа,

  • оплатить нужно до 15-го числа.

Эксперты считают, что это нововведение позволит:

  • снизить уровень задолженности;

  • повысить дисциплину платежей;

  • обеспечить более стабильную работу системы ЖКХ.

