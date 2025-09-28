Платить за капремонт придётся раньше: в Пензе сократили сроки оплаты квитанций

На сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 26 сентября, было принято решение изменить сроки внесения платы за капитальный ремонт.

Как будет

С 1 марта 2026 года квитанции жильцам будут приходить не позднее 5-го числа месяца, а оплатить их необходимо будет до 15-го числа.

Как сейчас

Сегодняшний предельный срок оплаты капремонта — до 25-го числа. Таким образом, у жителей региона времени на внесение платежа станет меньше.

Почему меняют сроки

С 1 марта 2025 года в России вводится единый порядок оплаты всех коммунальных услуг:

квитанции должны приходить до 5-го числа,

оплатить нужно до 15-го числа.

Эксперты считают, что это нововведение позволит: