Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:13

Последний срок оплаты ЖКХ сдвинули на пять дней: новый закон вступит в марте

Крайний срок оплаты ЖКХ перенесли на 15 число каждого месяца — Колунов

С начала весны россиян ждет изменение привычного графика расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Корректировка затронет всех плательщиков и призвана снизить количество просрочек, которые нередко возникают из-за несовпадения дат платежей и получения зарплаты. Об этом напомнил зампред профильного комитета Госдумы в комментарии агентству "РИА Новости".

Что изменится в сроках оплаты

С 1 марта в России вступит в силу закон, который переносит крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Вместо привычного 10-го числа последним днем для внесения платежей станет 15-е число каждого месяца. Изменение носит системный характер и будет действовать на постоянной основе.

Нововведение распространяется на оплату всех базовых коммунальных услуг. Таким образом, у граждан появится дополнительное время для проведения расчетов без риска автоматически попасть в категорию должников. Закон уже принят и не требует дополнительных решений на региональном уровне.

Позиция законодателей

О грядущих изменениях 11 января напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он подчеркнул, что сдвиг сроков направлен прежде всего на повышение финансового комфорта граждан.

"Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", — сказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Зачем понадобился перенос даты

По словам парламентария, при разработке инициативы учитывался реальный график доходов большинства работающих россиян. Значительная часть граждан получает заработную плату в период с 12-го по 15-е число месяца, что ранее создавало сложности с оплатой счетов.

Смещение крайнего срока должно сократить число технических просрочек и, как следствие, случаев начисления пени. Законодатели рассчитывают, что новая схема позволит сделать систему оплаты ЖКХ более гибкой и снизит социальную напряженность, связанную с коммунальными платежами.

