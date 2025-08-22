Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обман пожилой женщины мошенниками
Обман пожилой женщины мошенниками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:48

Коммуналка растёт быстрее зарплат: что с этим делать

ЖКХ в регионах России подорожало: причины назвала Госдума

Счета за коммунальные услуги растут быстрее, чем зарплаты. С 1 июля тарифы на ЖКХ снова подскочили: где-то рост превысил 20%. В Пермском крае прибавка составила 21,1%, в Архангельской области — 20%, а в Москве и Санкт-Петербурге тарифы выросли на 15% и 14,6% соответственно.

Почему так произошло?

"Первая причина — рост стоимости энергоресурсов. Вторая — удорожание работы инженерных сетей и инфраструктуры из-за роста цен на рабочую силу, материалы и оборудование. Третья — необходимость модернизации: коммуникации, построенные ещё в СССР, давно требуют замены", — объясняет заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Но это не повод смиряться. Есть реальные способы экономить — и они работают.

1. Используйте кешбэк и бонусы

Некоторые банки возвращают 2-5% при оплате коммуналки картой. Где-то начисляются бонусы: например, заплатили 5000 рублей — получили 1000 бонусов, которые можно тратить как деньги.

2. Установите счётчики

Оплата "по нормативу" почти всегда выше фактической. Счётчики на воду, газ и электричество помогают платить за реальное потребление.

Если часто используете технику ночью, рассмотрите многотарифный счётчик.
Важно вовремя проходить поверку, иначе начисления снова пойдут "по средним".

3. Перейдите на экологичное потребление

Экономия ресурсов = экономия денег.

  • выключайте воду, когда чистите зубы;
  • используйте энергосберегающие лампы;
  • запускайте стиралку и посудомойку только при полной загрузке;
  • ставьте аэраторы на краны;
  • проверяйте сантехнику на протечки.

В частных домах хорошо работает утепление и современные стеклопакеты. В многоэтажках — коллективные решения: утепление фасада, регулировка подачи тепла, датчики движения в подъездах.

4. Проверьте, за что вы платите

Телефонная линия, радиоточка, антенна или даже домофон — услуги, которыми многие давно не пользуются, но продолжают оплачивать.

5. Экономьте во время отъездов

Если вас нет дома более 5 дней, можно оформить перерасчёт:

  • не платить за воду (если нет счётчика);
  • исключить оплату за мусор, лифт, канализацию.

Но день выезда и возвращения придётся оплатить.

6. Контролируйте расходы на общее имущество

Содержание подъезда, лифтов, освещения двора часто съедает значительные суммы.

"Например, резкий рост платы за электричество может означать, что кто-то незаконно подключился к сети или использует её для майнинга", — отмечает Светлана Разворотнева.

В таких случаях нужно обращаться в управляющую компанию.

7. Платите вовремя

Просрочка = пени. Их размер — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день долга, а после 90 дней — уже 1/130. На данный момент штрафы рассчитываются по пониженной ставке — 9,5%, но это правило действует лишь до конца 2026 года.

Совет: всегда проверяйте реквизиты при оплате — ошибки встречаются часто.

8. Оформите субсидию

Субсидия положена тем, у кого значительная часть дохода уходит на оплату ЖКУ.
Её могут получить:

  • люди с инвалидностью, семьи с детьми-инвалидами;
  • ветераны, военные пенсионеры, многодетные;
  • члены жилищных кооперативов, наниматели по соцнайму и собственники жилья.

Чтобы оформить субсидию:

  1. Рассчитайте средний доход семьи за последние полгода.
  2. Сравните его с нормативом в вашем регионе.
  3. Если доход ниже — подавайте заявление через МФЦ.
  4. Размер субсидии зависит от дохода: чем он ниже, тем выше поддержка.

Главное из статьи

  1. Пользуйтесь кешбэком и бонусами.
  2. Ставьте счётчики и проверяйте их вовремя.
  3. Экономьте ресурсы — это выгодно.
  4. Контролируйте общедомовые расходы.
  5. Отказывайтесь от ненужных услуг.
  6. Платите без просрочек.
  7. Помните о субсидиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие предметы в спальне вызывают проблемы с дыханием и аллергии — советы по здоровью сегодня в 19:07

Старый матрас и освежители: скрытые опасности для здоровья в спальне, о которых не задумываются

Как старые подушки и матрасы могут влиять на ваше здоровье? Американский гастроэнтеролог раскрывает три предмета в спальне, которые стоит менять для предотвращения проблем с дыханием и аллергиями.

Читать полностью » Личный опыт: как подсветка за монитором уменьшает усталость глаз сегодня в 14:00

Я перестал щуриться: как подсветка за монитором спасает глаза

Я нашёл простой способ снизить усталость глаз при работе за компьютером — мягкая подсветка за монитором. Делюсь опытом и объясняю, почему это работает.

Читать полностью » Как правильный свет помогает дольше сохранять концентрацию и силы при работе дома сегодня в 13:58

Ошибка домашнего офиса: лампа важнее, чем новая клавиатура

Освещение в домашнем офисе влияет на концентрацию сильнее, чем кофе. Разбираем, какой свет помогает работать дольше и без усталости.

Читать полностью » Какой свет нужен для рабочего стола: правила выбора освещения сегодня в 12:55

Почему лампа важнее стула: секреты правильного рабочего света

Правильный свет на рабочем столе влияет на зрение и продуктивность. Разбираем температуру, яркость и расположение лампы, чтобы работать комфортно.

Читать полностью » Умный свет без ремонта: как настроить лампочки и ленты за 20 минут сегодня в 11:52

Свет живёт своей жизнью: как я сделал умное освещение без ремонта

Умное освещение не требует ремонта и электриков. Делюсь опытом: как за 20 минут настроить лампы, ленты и датчики под рутину семьи.

Читать полностью » Как правильно настроить расписание робота-пылесоса для семьи с детьми сегодня в 10:50

Удобное расписание уборки: как совместить работу робота и семейный график

Робот-пылесос может работать «сам», если правильно настроить расписание. Рассказываю, как подстроить уборку под семью и сон ребёнка.

Читать полностью » ТОП-7 привычек, которые помогают продлить срок службы робота-пылесоса сегодня в 9:48

7 привычек, которые превращают робота-пылесоса в долгожителя

Робот-пылесос может служить не пару лет, а в два раза дольше. Делюсь 7 простыми привычками, которые реально продлевают срок службы и экономят деньги.

Читать полностью » Сколько времени на уборке действительно экономит робот-пылесос за неделю: мой расчёт сегодня в 8:44

Вернул полтора часа в неделю: мой честный отчёт по роботу-пылесосу

Реальная математика недели с роботом-пылесосом: сколько минут уходило на уборку до покупки и сколько стало после, где экономия, а где скрытые затраты.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Пикин назвал самые часто заменяемые автозапчасти в России
Дом

Эксперты назвали вещи, которые мешают здоровому сну в спальне
Наука и технологии

NASA анализирует последствия лунных оползней для безопасности космонавтов
Культура и шоу-бизнес

Костюм Тоби Магуайра из "Человека-паука 3" продадут на аукционе Propstore
Спорт и фитнес

Тренер Реда Элмарди назвал эффективные упражнения для коротких недельных тренировок
Красота и здоровье

Шелковый платок возвращается: 6 способов носить главный аксессуар осени 2025
Садоводство

Августовский уход за виноградом: когда поливать и чем подкармливать лозу
Туризм

Мурманские туристы пожаловались на сложность выезда из Сочи: прямой рейс стоит 92 тыс. рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru