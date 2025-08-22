Коммуналка растёт быстрее зарплат: что с этим делать

Счета за коммунальные услуги растут быстрее, чем зарплаты. С 1 июля тарифы на ЖКХ снова подскочили: где-то рост превысил 20%. В Пермском крае прибавка составила 21,1%, в Архангельской области — 20%, а в Москве и Санкт-Петербурге тарифы выросли на 15% и 14,6% соответственно.

Почему так произошло?

"Первая причина — рост стоимости энергоресурсов. Вторая — удорожание работы инженерных сетей и инфраструктуры из-за роста цен на рабочую силу, материалы и оборудование. Третья — необходимость модернизации: коммуникации, построенные ещё в СССР, давно требуют замены", — объясняет заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Но это не повод смиряться. Есть реальные способы экономить — и они работают.

1. Используйте кешбэк и бонусы

Некоторые банки возвращают 2-5% при оплате коммуналки картой. Где-то начисляются бонусы: например, заплатили 5000 рублей — получили 1000 бонусов, которые можно тратить как деньги.

2. Установите счётчики

Оплата "по нормативу" почти всегда выше фактической. Счётчики на воду, газ и электричество помогают платить за реальное потребление.

Если часто используете технику ночью, рассмотрите многотарифный счётчик.

Важно вовремя проходить поверку, иначе начисления снова пойдут "по средним".

3. Перейдите на экологичное потребление

Экономия ресурсов = экономия денег.

выключайте воду, когда чистите зубы;

используйте энергосберегающие лампы;

запускайте стиралку и посудомойку только при полной загрузке;

ставьте аэраторы на краны;

проверяйте сантехнику на протечки.

В частных домах хорошо работает утепление и современные стеклопакеты. В многоэтажках — коллективные решения: утепление фасада, регулировка подачи тепла, датчики движения в подъездах.

4. Проверьте, за что вы платите

Телефонная линия, радиоточка, антенна или даже домофон — услуги, которыми многие давно не пользуются, но продолжают оплачивать.

5. Экономьте во время отъездов

Если вас нет дома более 5 дней, можно оформить перерасчёт:

не платить за воду (если нет счётчика);

исключить оплату за мусор, лифт, канализацию.

Но день выезда и возвращения придётся оплатить.

6. Контролируйте расходы на общее имущество

Содержание подъезда, лифтов, освещения двора часто съедает значительные суммы.

"Например, резкий рост платы за электричество может означать, что кто-то незаконно подключился к сети или использует её для майнинга", — отмечает Светлана Разворотнева.

В таких случаях нужно обращаться в управляющую компанию.

7. Платите вовремя

Просрочка = пени. Их размер — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день долга, а после 90 дней — уже 1/130. На данный момент штрафы рассчитываются по пониженной ставке — 9,5%, но это правило действует лишь до конца 2026 года.

Совет: всегда проверяйте реквизиты при оплате — ошибки встречаются часто.

8. Оформите субсидию

Субсидия положена тем, у кого значительная часть дохода уходит на оплату ЖКУ.

Её могут получить:

люди с инвалидностью, семьи с детьми-инвалидами;

ветераны, военные пенсионеры, многодетные;

члены жилищных кооперативов, наниматели по соцнайму и собственники жилья.

Чтобы оформить субсидию:

Рассчитайте средний доход семьи за последние полгода. Сравните его с нормативом в вашем регионе. Если доход ниже — подавайте заявление через МФЦ. Размер субсидии зависит от дохода: чем он ниже, тем выше поддержка.

