Коммуналка съедает последние деньги: вот как хотят заставить государство платить за вас

Рост коммунальных тарифов всё чаще заставляет семьи пересматривать повседневные расходы и отказываться от базовых потребностей, чтобы избежать долгов. На этом фоне в Госдуме заговорили о необходимости системных изменений, которые могли бы снизить нагрузку на домохозяйства и сделать оплату услуг ЖКХ более посильной. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на подготовленный к внесению законопроект.

Инициатива о снижении доли расходов на ЖКХ

В Госдуме предложили установить максимально допустимую долю расходов семей на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне 10% от совокупного дохода. Законопроект подготовлен депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предполагается, что все расходы сверх этого порога должны компенсироваться за счёт государства.

Авторы инициативы считают, что такая мера позволит существенно облегчить финансовое положение граждан. По их оценке, действующие механизмы поддержки не справляются с ростом тарифов, а региональные решения носят фрагментарный характер и не обеспечивают равной защиты для всех семей.

Аргументы авторов законопроекта

Леонид Слуцкий заявил, что при текущей динамике роста тарифов оплаченный счёт за коммунальные услуги "скоро будет считаться признаком роскоши". Он отметил, что многие граждане, опасаясь долгов и отключения от ресурсов, вынуждены экономить на продуктах питания, лекарствах и досуге. Особенно уязвимыми он назвал одиноких матерей, пенсионеров и многодетные семьи.

По словам политика, рост заработных плат и пенсий заметно отстаёт от увеличения стоимости коммунальных услуг. Это приводит к накоплению задолженности: общий долг населения за ЖКХ уже превысил 1,2 трлн рублей и продолжает расти. В отдельных регионах власти пытаются снижать пороги задолженности, однако, как подчеркнул Слуцкий, этих мер явно недостаточно.

Возможные последствия и цели предложения

В ЛДПР настаивают, что введение единого федерального предела в 10% сделает систему более справедливой и прозрачной.

"В связи с этим ЛДПР предлагает установить единый и справедливый предел — не более 10% дохода семьи на оплату жилья и коммунальных услуг, а все, что выше, должно компенсироваться за счет государства", — заявил Леонид Слуцкий.

По мнению авторов инициативы, реализация такого подхода позволит семьям направлять высвободившиеся средства на другие необходимые расходы. Законопроект, как ожидается, станет предметом обсуждения в парламенте и может повлиять на дальнейшую политику в сфере социальной поддержки и ЖКХ.