Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Обсуждение оплаты ЖКХ
Обсуждение оплаты ЖКХ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:48

Коммуналка съедает последние деньги: вот как хотят заставить государство платить за вас

ЛДПР предложила ограничить платежи за ЖКХ 10% от дохода семьи — Слуцкий

Рост коммунальных тарифов всё чаще заставляет семьи пересматривать повседневные расходы и отказываться от базовых потребностей, чтобы избежать долгов. На этом фоне в Госдуме заговорили о необходимости системных изменений, которые могли бы снизить нагрузку на домохозяйства и сделать оплату услуг ЖКХ более посильной. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на подготовленный к внесению законопроект.

Инициатива о снижении доли расходов на ЖКХ

В Госдуме предложили установить максимально допустимую долю расходов семей на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне 10% от совокупного дохода. Законопроект подготовлен депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предполагается, что все расходы сверх этого порога должны компенсироваться за счёт государства.

Авторы инициативы считают, что такая мера позволит существенно облегчить финансовое положение граждан. По их оценке, действующие механизмы поддержки не справляются с ростом тарифов, а региональные решения носят фрагментарный характер и не обеспечивают равной защиты для всех семей.

Аргументы авторов законопроекта

Леонид Слуцкий заявил, что при текущей динамике роста тарифов оплаченный счёт за коммунальные услуги "скоро будет считаться признаком роскоши". Он отметил, что многие граждане, опасаясь долгов и отключения от ресурсов, вынуждены экономить на продуктах питания, лекарствах и досуге. Особенно уязвимыми он назвал одиноких матерей, пенсионеров и многодетные семьи.

По словам политика, рост заработных плат и пенсий заметно отстаёт от увеличения стоимости коммунальных услуг. Это приводит к накоплению задолженности: общий долг населения за ЖКХ уже превысил 1,2 трлн рублей и продолжает расти. В отдельных регионах власти пытаются снижать пороги задолженности, однако, как подчеркнул Слуцкий, этих мер явно недостаточно.

Возможные последствия и цели предложения

В ЛДПР настаивают, что введение единого федерального предела в 10% сделает систему более справедливой и прозрачной.

"В связи с этим ЛДПР предлагает установить единый и справедливый предел — не более 10% дохода семьи на оплату жилья и коммунальных услуг, а все, что выше, должно компенсироваться за счет государства", — заявил Леонид Слуцкий.

По мнению авторов инициативы, реализация такого подхода позволит семьям направлять высвободившиеся средства на другие необходимые расходы. Законопроект, как ожидается, станет предметом обсуждения в парламенте и может повлиять на дальнейшую политику в сфере социальной поддержки и ЖКХ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оплачивать ЖКУ можно будет до 15 числа с марта 2026 года — Колунов сегодня в 7:13
Квитанции позже, платежи — ещё позже: что меняется в правилах игры между жильцами и УК с 2026 года

С марта 2026 года в России изменятся сроки оплаты коммунальных услуг и получения квитанций. Закон должен снизить просрочки и нагрузку на граждан.

Читать полностью » Отсрочка пенсии на 10 лет повышает выплаты благодаря индексации ИПК и фиксированной части — Перминова сегодня в 5:34
Отложите пенсию и получите в два раза больше: как работает индексация ИПК и фиксированной части

Россияне могут увеличить пенсию более чем в два раза, отложив её оформление на десять лет, заявила Елена Перминова.

Читать полностью » Рыбальченко предложил единое пособие по беременности и родам для всех женщин — URA.RU сегодня в 5:34
Поддержка для каждой женщины: что даст пособие по беременности и родам, не зависящее от доходов семьи

Общественная палата поддержала предложение о введении единого пособия по беременности, которое будет выплачиваться всем женщинам, вставшим на учет до 12 недель.

Читать полностью » Московская область стала лидером по числу миллионеров в государственных лотереях — Минфин России сегодня в 5:34
Весна, лето и осень — сезоны лотерейных удач: когда россияне чаще всего становились миллионерами

Московская область стала лидером по числу победителей в государственных лотереях, однако миллионные выигрыши охватывают все регионы страны.

Читать полностью » Украшение рабочего места к Новому году может привести к штрафам — юрист сегодня в 4:22
Не только радость, но и штрафы: что грозит за неправильное украшение рабочего места к Новому году

Украшение рабочего места к Новому году может привести к штрафам до 15 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности, предупреждают юристы.

Читать полностью » Цены на бензин в Ямале снизились на 2,8%, дизель подорожал на 0,2% — ИАС Мониторинг Ямал сегодня в 4:22
Ямальские заправки: где бензин АИ-95 подешевел, а где цена достигает 104,5 рубля за литр

На Ямале бензин подешевел на 2,8%, но максимальная цена по-прежнему в Красноселькупском районе — 104,5 рубля за литр.

Читать полностью » Доклад правительству о доступности детских садов и ясельных групп направлен Путину — ТАСС сегодня в 3:32
Россия близка к цели: как правительство решает проблему доступности дошкольных учреждений

Правительство доложило Владимиру Путину о доступности детских садов и ясельных групп. В большинстве регионов уже достигнут стопроцентный охват.

Читать полностью » Иностранные ИП смогут нанимать мигрантов только после 3 лет работы в России — ТАСС сегодня в 3:32
Законопроект против серых схем: как Россия собирается ужесточить найм мигрантов для иностранных ИП

В Госдуму внесут законопроект, который ограничит право иностранных ИП нанимать мигрантов без подтвержденного стажа и безупречной репутации.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы с Камчатки активно покупают путёвки в Паттаю и Санью — турагентство
Красота и здоровье
Сливочное масло повышает риск атеросклероза и инфаркта — AIM
Происшествия
Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят за роман с заключенным — Daily Star
Общество
Тарифы на ЖКХ в Татарстане вырастут дважды в 2026 году — Минниханов
Экономика
Налог с процентов по вкладам можно вернуть через вычеты — юрист Белоглазова
Садоводство
Неверный баланс углерода и азота замедлил компостирование — садоводы
Недвижимость
Цены на новостройки могут снизиться в 2026 году — экономист Надоршин
Экономика
Объем потребительских кредитов в РФ упал вдвое за год — Лагуткин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet