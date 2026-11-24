Инициативу о сохранении компенсаций за коммунальные услуги для льготных категорий граждан даже при наличии у них задолженности необходимо поддержать, считает ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук. В беседе с NewsInfo специалист проанализировал текущую ситуацию с неплатежами в жилом секторе и оценил перспективы принятия соответствующего законопроекта.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР внесли в Государственную Думу проект закона, предлагающий не лишать нуждающихся граждан государственной поддержки из-за долгов по ЖКУ. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит социально незащищенным слоям населения преодолеть кризисные ситуации и получить реальную помощь от государства в сложный период.

Стоит отметить, что сегодня пенсионеры могут получить субсидию только при соблюдении жестких условий по уровню дохода и отсутствию подтвержденной задолженности.

Федорук отметил, что доля должников среди населения традиционно стабильна и составляет от четырех до шести процентов. По его словам, лишение субсидий часто происходит из-за некорректных начислений со стороны обслуживающих организаций, которые граждане пытаются оспорить в судебном порядке.

В таких случаях человек формально попадает в списки неплательщиков еще до вынесения судебного решения, что блокирует ему доступ к льготам. Напомним, что с 2026 года управляющие компании будут публиковать единый отчет, что может сделать систему начислений более прозрачной.

Эксперт подчеркнул, что действующий механизм требует от граждан предоставления справок об отсутствии долгов при переоформлении выплат. Если в документе указана задолженность, в предоставлении помощи отказывают. При этом вопрос своевременности расчетов остается острым, учитывая, что крайний срок оплаты ЖКХ жестко регламентирован законодательством. Федорук добавил, что важно различать адресные субсидии для малообеспеченных и компенсации для категорий вроде ветеранов труда или боевых действий.

"Если семья тратит на коммуналку больше установленного в конкретном регионе процента от общего дохода — она может претендовать на субсидию. В Москве это десять процентов, по России, в целом, если больше 22 процентов", — рассказал специалист.

По мнению аналитика, законопроект имеет высокие шансы на принятие, так как он направлен на прямую поддержку населения. Это особенно актуально на фоне прогнозов, согласно которым рост тарифов ЖКХ может опережать темпы индексации социальных выплат. Также стоит учитывать, что право на господдержку тесно связано с местом жительства и отсутствие временной регистрации может стать дополнительным препятствием для получения компенсаций.

Читайте также