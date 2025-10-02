Сначала пени, потом переселение: вот чем оборачиваются долги за ЖКХ

Многие граждане недооценивают последствия долгов по ЖКХ и не знают, какие меры вправе применять управляющие компании. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Пени и дополнительные меры

Первым последствием задолженности становится начисление пеней, что увеличивает общий долг.

"Как правило, ограничения касаются дополнительных сервисов и услуг, не относящихся к жизнеобеспечению. При этом закон запрещает ограничивать предоставление услуг первой необходимости. Такие меры служат стимулом для погашения задолженности, но должны соответствовать правовым нормам", — пояснил Андрей Алешкин.

Возможность банкротства

В случае значительных долгов управляющая компания имеет право обратиться в суд.

"При крупных задолженностях (свыше 500 тыс. рублей) управляющая компания вправе обратиться в суд с требованием о признании должника банкротом. В случае удовлетворения такого иска существует риск ограничения права пользования жилым помещением или даже реализации имущества должника для погашения задолженности. При этом возможны варианты, когда человека переселяют в менее комфортные условия или уменьшают жилую площадь", — подчеркнул эксперт.

Как избежать проблем

По словам юриста, самое важное — своевременно урегулировать вопрос задолженности. Даже частичное погашение долгов снижает риски применения крайних мер.

Просрочка коммунальных платежей может привести не только к начислению пеней, но и к ограничению некоторых услуг, а при крупных суммах — даже к банкротству и переселению. Своевременные платежи остаются лучшей защитой от серьёзных последствий.