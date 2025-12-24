Деньги капают в пустой квартире: раскрыт способ законно снизить счёт ЖКХ зимой

Длительные зимние праздники часто подразумевают поездки в другие города, на дачи или в санатории, что оставляет квартиры на время пустыми. Многие собственники жилья даже не подозревают, что отсутствие дома в течение нескольких дней может стать законным основанием для снижения стоимости коммунальных услуг. Об этом в беседе с Life рассказал общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Условия для получения экономии

Основным фактором, позволяющим претендовать на уменьшение суммы в платежке, является отсутствие в квартире индивидуальных приборов учета. В современных домах, где установлены счетчики, оплата и так производится по факту потребления ресурсов, поэтому сумма автоматически снижается, если краны закрыты, а свет выключен. Однако для жилья, где техническая возможность установки приборов отсутствует, законодательство предусматривает специальный механизм корректировки платежей.

Чтобы воспользоваться правом на перерасчет, необходимо отсутствовать в жилом помещении более пяти полных календарных дней подряд. Стоит учитывать, что день отъезда и день прибытия обычно не включаются в этот расчетный период. Например, если человек улетает в отпуск 1-го числа, а возвращается 10-го, управляющая компания, вероятнее всего, учтет только восемь полных суток.

"Главное условие касается сроков: отсутствие в квартире более чем на 5 полных календарных дней подряд. Здесь есть нюанс, о котором часто забывают. День отъезда и день возвращения в этот период, вероятно, не войдут", — пояснил Бондарь .

На какие услуги распространяется скидка

Перерасчет возможен далеко не по всем пунктам квитанции, так как некоторые услуги связаны с содержанием всего здания, а не только потреблением ресурсов внутри квартиры. Собственники могут рассчитывать на снижение платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и вывоз твердых коммунальных отходов. Эти статьи расходов напрямую зависят от присутствия жильцов и использования ими бытовых удобств.

Ситуация с отоплением выглядит иначе, поскольку тепловая энергия подается для поддержания температурного режима во всем доме, включая несущие конструкции и общее имущество. Даже если квартира пустует, ее необходимо обогревать для сохранности коммуникаций, поэтому за тепло придется платить в полном объеме. Аналогичное правило действует для взносов на капитальный ремонт и услуг по содержанию жилого помещения.

"Тепло в дом подается для поддержания общедомового имущества и конструкции здания, поэтому за эту услугу придется платить в полном объеме. Также без изменений останутся платежи за содержание жилья и капремонт", — уточнил эксперт по ЖКХ.

Порядок подачи документов и сроки

Современные цифровые сервисы, такие как приложение "Госуслуги.Дом", значительно упрощают процесс взаимодействия с управляющими компаниями. Подать заявление можно как заранее, предупредив о планируемом отпуске, так и в течение 30 дней после возвращения домой. В первом случае коммунальщики заранее будут уведомлены о необходимости корректировки, а документы, подтверждающие факт поездки, можно будет предоставить позже.

Для подтверждения своего отсутствия жильцам необходимо подготовить официальные бумаги, в которых четко указаны даты и личные данные. В качестве доказательств принимаются именные проездные документы на поезд или самолет, справки из медицинских учреждений или санаториев, а также счета за проживание в гостиницах. Если человек отдыхал за городом, основанием может служить справка от председателя садового товарищества.

"За новогодний отпуск в 15-20 дней можно сэкономить до 3000 рублей на коммунальных платежах. Для домовладельцев с большей площадью и более высокими тарифами экономия может быть ещё значительнее", — подытожил Бондарь.

Рассмотрение обращения обычно занимает не более пяти рабочих дней, после чего информация о перерасчете отражается в следующей квитанции. Такая практика позволяет семьям вернуть часть средств, потраченных на организацию отдыха, и оптимизировать свои расходы на содержание недвижимости. Внимательное отношение к хранению проездных документов и своевременное уведомление обслуживающей организации становятся залогом успешного сокращения долговой нагрузки по ЖКХ.